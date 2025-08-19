HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 19 de agosto, en Extremadura?
Vecinos de Hervás observan el incendio de Jarilla. Iván Vélez
Ingeniería contra el fuego

El monte rentable no arde, por eso se debería invertir en el aprovechamiento de la biomasa como energía renovable y construir redes de calor forestal

Carlos Del álamo Jiménez

Ingeniero de Montes y presidente del Comité de Ingeniería y desarrollo sostenible del Instituto de la Ingeniería de España

Martes, 19 de agosto 2025, 23:22

Hace años, los efectos y daños de los incendios forestales eran de carácter ambiental y económico y las víctimas humanas y las pérdidas de bienes ... materiales, en general, eran menos frecuentes. Hoy, los incendios forestales se han convertido en una catástrofe natural recurrente, con riesgo elevado para las personas y sus bienes, además de los daños ambientales y económicos que provocan, por lo que tanto en los trabajos de prevención como de extinción hay que priorizar la minimización del riesgo para las personas y sus bienes.

