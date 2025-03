Camiones 'repartidores' de basura

Comenta Compartir

Lo normal es que haya camiones que recojan la basura de las ciudades. Sin embargo, en Badajoz, hay camiones que, en vez de recoger, reparten ... basura: camionetas del servicio del Ayuntamiento que recogen los enseres que no caben en los contenedores; muebles, electrodomésticos, embalajes, etc., que llevan la caja al descubierto, sin ni siquiera taparla con una simple red. Y van repartiendo la basura por las cunetas. Varias veces he visto como, por ejemplo, un plástico de gran tamaño (¿de un colchón?) salía volando de la camioneta y, después de recorrer varios metros por la calzada, acababa en la cuneta. Por suerte, nunca han venido hacía mi coche: el impacto no hubiera sido importante, el susto quizás sí. El lunes, en concreto, me crucé con una de estas camionetas cargada con lo que supongo eran restos de la poda de árboles. Una de las ramas salió volando y cruzó la carretera justo antes de que yo pasara. ¿Por qué no llevan la carga tapada? Creo que es obligatorio. Llevar la carga tapada podría evitar algún incidente y, además, las cunetas no terminarían lamentablemente abarrotadas de basura. Si viajan por la carretera de Valverde de Leganés, fíjense en las cunetas: una auténtica pocilga.

Cartas a la directora