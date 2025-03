Carencias en Marquesa de Pinares

Comenta Compartir

Hace ya mucho tiempo que deberíamos haber conectado con el Ayuntamiento de Mérida para tratar la mejora de la calle Marquesa de Pinares, pero por ... unas razones u otras no hemos tenido la oportunidad de hacérselo saber, luego su culpa no es; pero los que vivimos en ella sabemos que esta avenida es una de las mejores de la ciudad, aunque la situación en la que se encuentra no esté a la altura de lo que todos deseamos.

Comercialmente hablando creemos tener casi de todo en nuestra calzada: hoteles, Correos, banco, electrodomésticos, supermercados, dentistas, veterinarios, guarderías, ferreterías, pastelerías, estancos, carnicerías y pescaderías de las mejores, tiendas de música, comercios de ropa, bazares, fruterías, informática, garajes, talleres de reparación, inmobiliarias, algún bar y hasta restaurantes chinos y pakistaníes, etc. Por eso, la falta de aparcamientos, el exceso de circulación y velocidad, la estrechez y la incompetencia de algunos conductores, son algunos de los problemas que sufren sus vecinos, y que en el peor de los casos se ha traducido en atropellos a peatones que se han producido en los últimos años; por esa razón sería muy importante la instalación de más pasos resaltados y bajar la velocidad, porque no hay que olvidar que esta calle es una de las que más turistas recibe para visitar nuestro acueducto de Los Milagros y el puente romano del río Albarregas. Sinceramente, lo que también sentimos quienes vivimos en esta calle, es la envidia que padecemos cuando hemos visto las mejoras que se han realizado en el centro cívico muy cerca de nosotros y para bien de toda la ciudad, así es que lo único que pretendemos es ir mejorando lo que anteriormente comentaba y también sería bueno instalar un paso de cebra en la desembocadura de la calle Madrid con nuestra vía principal Marquesa de Pinares, que es seguramente la más necesitada de ese paso.

Cartas a la directora