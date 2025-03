Cárceles de mujeres

Comenta Compartir

Hace unos días vi un documental ambientado en una cárcel para mujeres en el extranjero. La primera impresión que me causó fue de lástima. Me ... daba pena ver a tantas mujeres encerradas. Estaban hacinadas en celdas comunes, desaliñadas unas y otras un poco más arregladas, con el estigma de la depravación en muchos rostros, y una especie de desvalimiento en otros. Miradas apagadas y miradas perversas, miradas suplicantes, turbias, de fingida inocencia. Salían al patio y era como una feria lamentable de colores muertos y voces tristes, de gritos y miseria. Estaban allí por todo tipo de delitos. Era horrible. Había mujeres homicidas, traficantes de droga, otras que habían cometido atracos, y todas estaban allí juntas, como en una fiesta diabólica, como en un mercado del delito, perdidas para el mundo, mujeres horribles que aparentaban sin embargo una especie de castigada femeneidad. Otras se veían hundidas en la desesperación y las había desafiantes que no se arrepentían de sus delitos por terribles que hubieran sido. Me impactó ese documental donde había tantas mujeres que habían herido a la sociedad, robado, traficando, que habían arrebatado la vida de otros seres y que se habían enterrado ellas mismas para siempre, porque aunque muchas salgan en libertad, tendrán de por vida el alma encarcelada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión