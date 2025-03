'Cara vacía' y otros camelos

Cuando llevábamos pantalón corto (en Extremadura, 'calzonas') hasta los 14 años y los pelos comenzaban a hacer ya indecorosa esta prenda, nadie sufría el 'síndrome ... de la pierna cubierta' al tener que llevar pantalón largo. Y al retomar el colegio después de dos meses de asueto veraniego, o bien finalizaban las vacaciones de los adultos, tampoco se hablaba de 'síndrome posvacacional' alguno. Ni del 'síndrome del ocaso' cuando se cambiaba la hora. Ya se habla incluso del 'síndrome del lunes'. Estos melindres psicológicos han ido surgiendo con la bonanza de los tiempos y demás bienestares añadidos que eclosionaron al mismo tiempo que desaparecían los sabañones y la piedra pómez para la roña. La mayoría de inseguridades y ansiedades adolescentes remitían de inmediato, bien con la disciplina, o con un enfoque formativo orientado más a la búsqueda natural de la fortaleza que a la identificación de debilidades; los gabinetes de psicología clínica no existían entonces por falta de pacientes.

Parece que esas cotas de bienestar y complacencia que hemos logrado, han conducido también al advenimiento de una tendencia irrefrenable a etiquetar y poner nombre de trastorno a cualquier manifestación física o emocional que se aparte una brizna de los cánones de la normalidad, favoreciendo el florecimiento de nuevas 'patologías' que ayudan a hacer caja a los gabinetes especializados. Y en esa propensión mojigata hay que situar, por ejemplo, el que ha dado en llamarse 'síndrome de la cara vacía', que al parecer sufren quienes ahora se sienten inseguros al quitarse la mascarilla porque «ocultaban parte de su persona tras ella». Freud se hubiera puesto las botas con el coronavirus. Vamos, que antes de la pandemia no era especialmente traumático tener espinillas o los dientes feos, pero ahora mostrarlo se ha convertido en una patología susceptible de requerir apoyo profesional. Quizás habría que buscar un nombre también para el trastorno de quienes tienen una sonrisa bonita y la mascarilla les ha privado de mostrarla durante dos años.

Mucha culpa de esta situación que comento la tienen los sistemas de clasificación de los trastornos mentales, como el DSM IV americano, universalizado globalmente en la salud mental, que han abandonado el ámbito meramente terapéutico de la comunidad médica para empapar también al lenguaje de la calle con esa jerga psiquiátrica. A menudo las personas ya se autodiagnostican y se encasillan en la nomenclatura de esos manuales enfocados a la enfermedad. Es frecuente que vayamos al psicólogo diciendo: «Buenos días, vengo porque soy depresivo».

Una definición malévola del psicólogo es: aquella persona que dice lo que todo el mundo sabe con palabras que nadie entiende. Yo fui un niño enurético y padecí onicofagia, pero tuve una infancia feliz a pesar de mearme en la cama y morderme las uñas. No conservo ningún trauma, y les deseo que tras su próximo viaje transoceánico tampoco estén aquejados de disritmia circadiana o ese terrible 'jet lag' que padecíamos antiguamente tras una noche de juerga. Pero en aquellos tiempos bizarros no sufríamos veisalgia, sino resaca, que no sonaba nada a trastorno físicoemocional ni estigmatizaba lo suficiente.