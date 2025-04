La captura de Atahualpa

Comenta Compartir

Aahualpa no era el Inca, el gran emperador del Imperio Incaico, aunque muchos se empeñen en considerarlo como el máximo mandatario imperial. No lo era ... porque para serlo tenían que proclamarlo y no lo hicieron. Así que, digamos, se autoproclamó emperador después de que, a la muerte de su padre, se desencadenara una guerra de sucesión contra su hermano Huáscar.

De cualquier forma, poco importa si lo era o no, porque lo que está claro es que Atahualpa mandaba sobre el gran ejército inca cuando se cruzó en el camino de los españoles, o viceversa. Francisco Pizarro, junto a sus hermanos Hernando, Gonzalo, Juan y Martín, y otros hombres de gran valía como Hernando de Soto o Sebastián de Belalcázar, acompañado, además, de tribus indígenas contrarias a Atahualpa, se adentró en el Imperio Incaico y acabó citándose con el vencedor de la guerra civil en la ciudad de Cajamarca. El ejército de Atahualpa estaba compuesto por miles y miles de fieros guerreros. Las cifras no se conocen con exactitud, pero se sabe que había al menos ocho mil en los alrededores de Cajamarca y otro potencial ejército de entre treinta mil y doscientos mil entre la ciudad y Cuzco. Los españoles eran ciento sesenta y ocho. Eso sí, llevaban unos sesenta caballos y algunos perros de guerra, además de unos cuantos arcabuces, armaduras metálicas y espadas de acero. De cualquier manera, el armamento no era determinante. Ni siquiera los caballos, ni los perros, ni nada comparado con las dimensiones del ejército de Atahualpa. Sin embargo, Pizarro sabía, porque llevaba mucho tiempo en las Indias, que capturando al jefe, deshecho el ejército. Así que cuando transmitió a sus hombres su plan de citar a Atahualpa en la plaza de Cajamarca no pocos creyeron que se había vuelto loco de ambición. El 16 de noviembre de 1532, Atahualpa abandonó los baños termales de Plutumarca y acudió a su cita con Pizarro. Con él, un poderoso ejército de guerreros muy curtidos y bien armados. Los españoles iban con ánimo de conquista. El rey, Carlos I de España y emperador del Sacro Imperio, había otorgado a Pizarro el permiso necesario para conquistar las nuevas tierras que descubriese al sur de Panamá. El extremeño, como profesional y empresario que era, tenía el objetivo de hacerse con aquellos territorios. Eran tiempos de guerra y conquista y él mismo había visto la conquista de Granada y había luchado junto al Gran Capitán en Nápoles. No se sabe si Atahualpa acudió confiado en su fuerza o en las buenas intenciones de los españoles, pero parece poco probable lo último si se tiene en cuenta que venía de masacrar a los partidarios de su hermano. Era un guerrero implacable. Lo cierto es que entró en la plaza de Cajamarca y cayó en la trampa. Allí se le requirió para que entregase su reino. En mitad de la confusión, los caballos y las espadas causaron un gran caos y fue capturado. Era el primer gran paso para la conquista del Imperio Incaico.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY