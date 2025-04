Caperucita y el conejito feliz

Una de las ideas más inquietantes de 1984, la célebre distopía de Orwell que todos los políticos citan pero que casi ninguno ha leído, es ... la implantación de la «neolengua» (newspeak) en Oceanía, el superestado totalitario que domina la tercera parte del planeta. El objetivo del Partido es controlar el pensamiento de los ciudadanos, destruyendo su libertad de juicio y capacidad crítica, por lo que decide eliminar los conceptos indeseados del lenguaje y reducirlo a su mínima expresión. La segunda idea, más turbadora aún si cabe, es el empeño del Gran Hermano por reinterpretar la Historia, eliminando archivos y reescribiendo los clásicos literarios.

Hace unos días pude leer en este mismo diario una noticia que me recordó que la fábula de Orwell no nos era ajena, después de todo. Y es que, acorde con la mojigatería que nos rodea, la editorial que tiene los derechos de la obra de Roald Dalh, autor de 'Los Gremlins', 'James y el melocotón gigante', 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'El gigante bonachón', 'Las brujas' o 'Matilda', quiere publicar sus cuentos suprimiendo los términos que considera políticamente incorrectos, sexistas o discriminatorios. Ya no habrá gordos ni feos en el universo de Dalh, los hombres de las nubes serán personitas sin género, los zorros unicornios y, en lugar de citar a Kipling, sus protagonistas leerán a la remilgada de Jane Austen.

Dahl no era un santo. Piloto y espía durante la II Guerra Mundial, fue considerado un héroe nacional hasta 1990, año en el que murió y ya no pudo defenderse de las críticas que lo acusaban de racista, misógino y antisemita. Y, aunque esos insultos casan mal con los 300 millones de libros vendidos en todo el mundo, traducidos a 65 idiomas, lo cierto es que su prosa resultó siempre mordaz, irreverente y transgresora. En el punto justo para despertar la imaginación de un niño.

El caso Dahl no es nuevo. En 2007, la Comisión por la Igualdad Racial de Gran Bretaña vetó el comic 'Tintín en el Congo' y, cuatro años más tarde, un ciudadano congoleño interpuso una demanda ante un tribunal belga al considerar que promovía el supremacismo. Desde entonces y pese a que muchos intelectuales alertaron sobre los peligros del revisionismo y del adoctrinamiento sutil de la infancia, se ha puesto de moda experimentar con los clásicos, suprimiendo o tergiversando sin rubor alguno pasajes incómodos de Andersen, Perrault y los hermanos Grimm. Por no hablar de las películas de Disney, en las que la ñoñería alcanza ya el ridículo: Caperucita no es roja sino arcoíris, el lobo es un conejito feliz y los enanitos cándidas libélulas veganas.

Nunca se ha visto tan amenazada la cultura como en nuestros días, abonados al papanatismo ideológico y a la cirugía plástica literaria. Quizás porque nunca, como hasta ahora, el adoctrinamiento uniforme, banal e irreflexivo, fue tan fácil de difundir e inculcar en la población, especialmente entre los niños. Sometido el pensamiento crítico, no sabría decirle cuándo tocaremos fondo, aunque sí que será pronto. Muy pronto.