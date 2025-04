Cantonalismo en el siglo XXI

Cuando advierto que Teruel existe, se clona en Soria ¡Ya! y salen imitadores por numerosas provincias de la España despoblada, me pregunto con ingenuidad si ... Teruel ha aumentado su censo o ha mejorado en bienestar o en industria, comercio, agricultura, ganadería, sanidad, educación, minería etc. desde que tiene un diputado en el Congreso. Lo que percibo es a los turolenses defraudados y arrepentidos porque son conscientes de que sus votos se han convertido en muleta de apoyo al PSOE y están a un paso de entonar con José Ortega y Gasset un «No era esto».

Nadie duda de que hay demasiadas provincias que han perdido población y de que los pueblos se sostienen por las aportaciones de diputaciones, comunidades autónomas y Estado, ya que sus propios recursos no alcanzan para proporcionar a sus vecinos lo que se merecen y demandan. Esa evidencia es tal que causa disgusto no reconocer que, incluso con ayudas institucionales, la mayor parte de los pueblos están heridos de muerte y a algunas ciudades les resulta difícil mantener la población actual, a la vez que se siente vergüenza ante la frivolidad con la que se culpa a PSOE y PP de la situación de esas provincias, ciudades y pueblos.

Es tan fácil, populista, inmaduro, falso e injusto echar las culpas a los gobernantes de los últimos cuarenta años como lo es hacerlo con el régimen anterior a la democracia actual. Siendo las causas de la despoblación múltiples, me limitaré a señalar la principal aun a riesgo de levantar polémica: a raíz del crecimiento de la población tras la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, las ciudades fueron un foco de atracción que sedujeron como imantados a millones de españoles que habitaban en el mundo rural. La agricultura y la ganadería no podían emplear a tantos jóvenes. La mecanización dejó sin trabajo a otros. Los españoles optaron por no trabajar de sol a luna. Eligieron libremente.

El cantonalismo empobrece. Las provincias se vacían porque el hombre es libre para elegir, nada más y nada menos

A mediados de los 50 me enviaron al internado del Colegio Paideuterion. En esos años, maristas, jesuitas, franciscanos, salesianos, escolapios, carmelitas, josefinas, jesuitinas, teresianas, corazonistas..., se nutrieron de colegiales llegados de los pueblos de la España que hoy se lamenta. Nuestros padres nos habían puesto en el camino de labrarnos un porvenir más allá de los límites aldeanos.

El régimen anterior intentó fijar población en las zonas rurales creando pueblos de colonización, construyó pantanos para regadíos y producción eléctrica, embalses para abastecimiento, escuelas, algunos institutos, dispensarios, centros de salud, carreteras provinciales, de Diputación o Confederación, silos de almacenamiento, centros de fermentación, mataderos industriales... y las ciudades seguían creciendo. Después, tanto en tiempos del PSOE como del PP, España se ha modernizado. Basta visitarla. El cantonalismo empobrece. Las provincias se vacían porque el hombre es libre para elegir, nada más y nada menos.