Canto a la vida

La vida es hermosa aunque nos la quieran poner difícil. Todo lo que la protege es bueno y todo lo que la destruye es malo. ... Es regalo del Hacedor, hoy nos vamos soltando de su mano y no se respeta nada, hemos perdido la sensibilidad y vamos a tiros por las calles, venganzas por drogas, abortos, abandono de criaturas de meses, violencias domésticas y sexuales, etc. La vida es otra cosa: alegría, ilusión, estimulo, esperanza, belleza, bondad. Todo esto no nos lo regalan, cuesta trabajo, sacrificio, paciencia y espera, pero vale la pena. Es un cántico de alabanza a su creador. Sumergidos en el egoísmo, la fuerza y el poder comienzan los insultos, las zancadillas, el robo por ladrones de guante blanco y el atentar contra la dignidad humana, pero, a pesar de todo, optemos por la vida, que es lo más hermoso que existe.

Cartas al director