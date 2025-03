La ola del cansancio y la desconfianza

Comenta Compartir

Llegó ómicron y nos dijeron que nos pusiéramos la mascarilla en exteriores. Les confieso que no tengo opinión al respecto. Durante estos dos años he ... acatado dócilmente las indicaciones y mandatos de las autoridades consciente de que lo ignoro todo sobre la gestión de una crisis sanitaria y una pandemia y consciente también de que lo he hecho desde una posición bastante cómoda y afortunada pues, aunque viéndose afectado, mi día a día lo ha estado en mucho menor grado que el del personal sanitario, buena parte de los trabajadores autónomos y por cuenta ajena y, por supuesto, las miles de familias que han tenido alguna pérdida por poner solo algunos ejemplos. Quejarme por mi situación hubiera sido bastante indecente y pienso que una parte importante de la población ha sido consciente de que muchos otros lo estaban pasando peor lo que ha contribuido a su conformidad a las nuevas normas de este tiempo de pandemia.

Así las cosas, tras el anuncio del pasado 22 de diciembre observé, como imagino que muchos de ustedes, una reacción que me llamó poderosamente la atención, la llamaré la reacción de 'los justos'. ¿Qué pasa cuando los pacíficos, la gente que ha hecho bien las cosas pensando en ellos y en los otros, la que ha confiado empieza a cabrearse por una medida que no entiende y a expresar con contundencia su cansancio y su desconfianza? Gestionar desde cualquier gobierno, central, autonómico o municipal, estos dos años no ha sido fácil. Si ya ha sido complicado atender a la salud y a la economía, existe otra dimensión que quizá haya pasado desapercibida: las fluctuantes emociones colectivas que se han ido suscitando y que construyen también el mundo social. Durante las primeras olas hubo que lidiar con el desasosiego de la incertidumbre. Era importante informar y resultó ser una tarea más que complicada pues los nuevos datos sobre la enfermedad y el virus más que sucederse se precipitaban. Para más inri en ocasiones lo hacían de manera contradictoria. No obstante, la sociedad respondió bien –salvo en el caso de los 'cacerolos', recuerden– y el miedo, más bien el pánico al contagio, contribuyó a la conformidad a las normas que se iban dictando. En términos sociológicos diremos que el miedo fue un eficaz mecanismo de control social en este primer año. Más fácil parecía ser gestionar la sensación de éxito y triunfo que la vacunación trajo consigo. No era para menos, unas tasas de vacunación difícilmente alcanzables por otros países, un movimiento antivacunas casi inexistente y una relajación en las normas nos crearon unas expectativas que han resultado ser un espejismo con la aparición de ómicron. Ya se sabe, la felicidad puede ser egoísta y ciega. Finalmente llegamos a la sexta ola de la pandemia que viene acompañada de otra, la del cansancio y posiblemente también de la decepción, especialmente preocupante pues va infectando a 'los justos', a quienes han cumplido escrupulosamente las normas y han sido solidarios ¿Qué hacer cuando se cansan? ¿Qué efectos puede tener? ¿Sobre qué? Harían bien nuestros gobernantes en tener en cuenta estos sentimientos colectivos. Y habrá quienes lo hagan para sacar tajada como también habrá quienes recurran al mantra de que es un problema de comunicación, lo que, como cualquier mantra, empieza a resultar algo cansino y una tomadura de pelo. Una empieza a cansarse ya de que cualquier problema en la gestión de una política pública se reduzca a un problema de comunicación. Que la letalidad de ómicron no sea como las variantes anteriores en términos de salud no significa que no lo acabe siendo en términos societarios y políticos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY