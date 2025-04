Una candidatura única y extremeña

El Congreso de los Diputados tiene, tras las elecciones de 2019, el mayor número de partidos en la historia de la democracia. Nunca hasta ahora ... 16 formaciones habían logrado estar a la vez en la Cámara baja y esta pluralidad es en buena medida consecuencia del éxito de formaciones que se presentaron en pocas circunscripciones o, lo que es lo mismo, partidos regionalistas o provincialistas.

El caso más llamativo es el de Teruel Existe, la plataforma que lleva más de 20 años reivindicando las necesidades de las zonas más abandonadas de España, y que logró en las últimas elecciones nacionales ser la fuerza más votada en la única circunscripción en la que se presentó. Y las recientes elecciones en Castilla y León han venido a demostrar que el peso de estas formaciones va a más, con la irrupción de Soria ¡Ya! y el avance de otras fuerzas políticas localistas como Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Por Ávila (XAV).

La sensación o idea que se ha generalizado entre los ciudadanos es que para que se mire a un territorio y se atiendan sus necesidades es imprescindible tener voz propia. Es lo que ha venido ocurriendo históricamente con las comunidades que contaban con formaciones políticas identificadas con su territorio, cuya fortaleza ha hecho que el gobierno de turno las haya tenido en cuenta y que ello haya repercutido en el avance de sus regiones. Así que son cada vez más las que se están subiendo a este carro y demostrando que ello es posible desde cualquier territorio, también en los que el sentimiento regionalista no ha sido un elemento destacado.

Y es esta tendencia la que se quiere aprovechar ahora en Extremadura. La iniciativa está auspiciada por el abogado Estanislao Martín, uno de los políticos más identificados en esta tierra con el regionalismo. A los 20 años se convirtió en el primer presidente de las juventudes de Extremadura Unida entonces y hoy, más de 30 años después, cree que es el momento oportuno para que la región cuente con una candidatura única con la que concurrir con el sello regionalista a las próximas elecciones, aprovechar el tirón local que parece extendido por el conjunto del país.

Esta semana, hablando con él, me ha explicado que con ese objetivo optó a ser secretario general de Extremeños el pasado 12 de marzo y que, cuando fue elegido, ya anunció que buscaría aglutinar en una única plataforma a las formaciones localistas, provincialistas o regionalistas que hay repartidas por aquí, algunas de las cuales han surgido en los últimos meses. Martín está convencido de que solo unidos es posible presentarse ante los ciudadanos como una opción factible y conseguir que un partido regionalista tenga peso en Extremadura. Por eso hace una semana reunió en un hotel de Cáceres a cinco formaciones, además de la suya, para ver si es posible esa única candidatura. Al encuentro acudieron las plataformas Cacereños por Cáceres y Extremadura digna, y los partidos regionalistas Extremadura Unida y Juntos por Extremadura y el provincialista Cáceres Viva.

El promotor de la iniciativa asegura que aún tiene que hablar con otros partidos como Badajoz Adelante o la plataforma Extremadura vaciada, pero que sus sensanciones tras ese primer encuentro –el próximo será en junio– es que ahora sí es posible una única formación extremeña. El tiempo dirá si tiene o no razón y si lo que soñó a los 20 años es posible.

Por el momento lo que los asistentes al encuentro lanzaron a través de un comunicado es su disposición a seguir dialogando para hacer posible esa lista única regionalista, que creen que es lo que demanda la sociedad extremeña, planteada como «alternativa a las corrientes mayoritarias nacionales que no representan la verdadera voluntad del electorado extremeño y que, por disciplina de voto, se olvidan de los intereses de la región una vez que son elegidos en sus respectivas circunscripciones».

Cierto es que esa candidatura única no sería posible si tras ese encuentro no se hubiera confirmado la disposición de los participantes a conseguirla, lo que ya es un logro, pero para que sea posible van a necesitar muchos más puntos de unión que su posición frente a los partidos nacionales.

Podrán encontrarlos en esas cuestiones en las que todos, más allá de ideologías y circunscripciones, lo estaríamos: la reivindicación del tren, la mejora de las infraestructuras, el desarrollo de suelo industrial sostenible que haga posible la llegada de proyectos que generen riqueza y empleo, garantizar los servicios básicos a todos los ciudadanos vivan donde vivan... Pero la cosa se complica con las cuestiones concretas. Por ejemplo, mina de litio sí o no, plantas fotovoltaicas y molinos en la sierra sí o no, defender lo levantado en Valdecañas sí o no, el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento Energético en Cáceres sí o no... Y después están los nombres y el reparto de cargos y puestos en la lista, ser capaces de situar los objetivos colectivos por encima de los egos. En fin, que queda un largo camino para esa buscada candidatura regionalista, pero bienvenida la iniciativa. Su logro será bueno para todos.