Los candidatos del PP

Esta debería haber sido una semana grande para el PP y, sin embargo, el modo de gestionar sus candidaturas ha ensombrecido las nuevas apuestas municipales ... para Badajoz y Mérida. Los fichajes de Ignacio Gragera, actual alcalde pacense, dándole el tiro de gracia a Ciudadanos, y el de un rostro nuevo con Fátima Mulero para el ayuntamiento emeritense pueden tener lógica política, pero ni se han comunicado bien, ni han sido entendidos por todos los militantes del PP, con un reguero de dimisiones en el caso de Mérida.

Todo indica que el socialista Antonio Rodríguez Osuna no iba a tener rival en Miguel Valdés; la maniobra de presentarle como adversaria una joven emprendedora que irrumpe en política tiene al menos la virtud del factor sorpresa y de añadir incertidumbre. En estos momentos, el PP no tiene nada que perder en Mérida y a lo mejor puede sembrar para el futuro. Mulero se ajusta al perfil que María Guardiola, la presidenta regional, desea incorporar a su 'nuevo PP', aunque las inercias internas se lo compliquen.

Pero ha faltado mucha mano izquierda, porque Valdés y sus compañeros de gestora merecían un mejor trato después de su paso al frente cuando se les pidió desbancar al eterno Pedro Acedo, al que nadie se atrevía a tocar.

Lo hizo Manuel Naharro al llegar a la presidencia provincial, y ahora queda muy debilitado tras perder sus dos apuestas, la del propio Valdés y, sobre todo, la de Antonio Cavacasillas en Badajoz. Naharro se impuso en el PP pasando por encima de José Antonio Monago, presidente regional entonces, y por eso no faltan quienes apuntan que ha sido el expresidente de la Junta el que se ha tomado cumplida revancha susurrando a Feijóo el nombre de Gragera.

Que el ya expolítico de Cs iba a acabar en el PP lo daba por hecho todo el mundo menos las cuatro personas que lo anunciaron el miércoles, el peor día, por cierto, para hacerlo cuando Badajoz y su entorno habían sufrido graves daños por las inundaciones. No era el momento. En cualquier caso, había sido Feijóo el día antes quien había revelado el fichaje de Gragera en una emisora de radio a 400 kilómetros de distancia, desde el mismo lugar, Madrid, que ordenaron parar una hora antes el acto de presentación de Cavacasillas.

La incorporación de Gragera al PP tiene sentido electoral. No se ha arrugado gobernando con solo cuatro concejales, ha comprendido la complicada maquinaria municipal en poco tiempo y da bien en las encuestas. Además, forma parte de ese grupo de políticos que ya han olvidado por qué están en Ciudadanos y no en el PP, al que sociológicamente pertenece.

Pero su fichaje no deja en buen lugar a todos. Ni al citado Naharro ni por supuesto a Cavacasillas, un coordinador local desplazado por su propio partido. Tampoco el actual alcalde era la primera opción de Guardiola, pues no hubiera sido inteligente que sus primeras decisiones dieran a entender que no contaba con sus compañeros, y Cavacasillas ya había sido designado. Ahora, se ha terminado por convencer de que Gragera puede ser una buena incorporación y el alcalde ha sabido imponer su postura de que número uno o nada. Por lo demás, la vieja guardia del PP, de tanto negar al coordinador local por no contar con ellos, deberá jugar sus cartas con el recién llegado.

En cualquier caso, los vecinos de Badajoz se merecen unas mejores y más amplias explicaciones de este transfuguismo político. No se puede mantener a piñón fijo una cosa hasta horas antes de decir la opuesta sin que la credibilidad se resienta. Los ciudadanos necesitan confiar en sus gobernantes, no tener la sospecha de que les engañan según sus conveniencias. La apelación de que lo hace por el bien de Badajoz, como alguien que se ofrece a un sacrificio, suena al mismo teatro que ha mantenido en el pasado con este asunto. Si al menos reconociera que la gestión municipal requiere de la estructura de un partido sólido detrás, lo que ya no ofrece Ciudadanos, estaría tratando como adultos a los votantes.