El último eslabón

Martina tiene un pequeño estudio de diseño gráfico. Lleva más de tres meses esperando que una empresa del sector editorial le pague una factura de ... casi 10.000 euros. Tiene más clientela y no deja de recibir encargos, pero los plazos de cobro que maneja son largos. A veces, demasiado.

Al principio, cuando inició su actividad, permitía que le pagaran los trabajos realizados transcurridos más de tres meses desde la entrega y sin que le abonaran siquiera una provisión de fondos. Pensaba que lo importante era 'meter la cabeza' en un mercado con tanta competencia. No obstante, siempre fue consciente de que ese hábito era insostenible y no podía mantenerlo en el tiempo.

Se esforzó por profesionalizar su gestión e imponer nuevas reglas y, poco a poco, fue consiguiendo invertir la dinámica, aunque aún le queda mucho para cobrar debidamente.

En más ocasiones de las que desea, se ve obligada a esperar en exceso, tanto a administraciones públicas como a empresas privadas. Ella es la única que respeta las obligaciones pactadas. Y la lista de los que no pagan está empezando a crecer peligrosamente.

Para guinda del pastel, esta situación no la exime de tener que seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales y pagar las cuotas mensuales a la Seguridad Social. Su liquidez se agota.

Esta profesional no es una excepción. Según el último barómetro publicado por ATA –Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos–, el 42,5% de las personas trabajadoras autónomas encuestadas tiene problemas con la morosidad. Una cifra preocupante que refleja un problema estructural y que pone de relieve que el impago es uno de los principales enemigos de este colectivo en nuestro país.

Los pequeños negocios se suelen colocar al final de una larga cadena de contrataciones y subcontrataciones y cuando algo falla, a ellos no les llega nada. Son el eslabón más vulnerable.

Lo curioso del asunto es que en España existe una Ley de lucha contra la morosidad, que impone plazos de pago y sanciones. A priori, este instrumento normativo debería suponer una garantía para la parte acreedora. Sin embargo, la realidad, que es tozuda, nos muestra que el papel lo aguanta todo y rara vez quien adeuda sufre represalias.

En definitiva, sin consecuencias reales para quienes incumplen, la ley se convierte en una suerte de brindis al sol y muchas personas trabajadoras por cuenta propia se ven abocadas a embarcarse en procedimiento judiciales, lentos y largos, que suponen más un desgaste que una solución práctica.

No puede obviarse la necesidad de seguir avanzando en mecanismos de control y sanción, y en ofrecer herramientas que, respetando todas las garantías, aporten respuestas rápidas y eficaces.

Mientras tanto, Martina seguirá diseñando, convirtiéndose ella misma en morosa, porque la inercia no para, se contagia. No me cabe la menor duda de que continuará esforzándose, tratando de entregar sus trabajos a tiempo. Pero también sé que cuando levante las manos del ordenador, cruzará los dedos para que el próximo pago no se retrase, o sencillamente, desaparezca del todo.