Fuera de tono

Suena el contrabajo. Al grave majestuoso, se unen los altibajos de una guitarra y un piano. Marcando el ritmo, la batería. Melodía ecléctica. Es jazz.

La voz de una chica se mezcla con instrumentos eléctricos en perfecta armonía. La gente baila, dejándose llevar por lo mejor del pop.

Una guitarra y un bajo, amplificados, rompen el silencio. No es country ni rythm and blues: es rock.

Un cante profundo, desgarrador, acompañado de palmas y percusión, despierta sentimientos. El flamenco llena el escenario.

Tras las puertas de cientos de locales, podíamos encontrar cualquiera de estos géneros y muchos otros, interpretados por músicos extremeños de primer nivel. Hoy el panorama es totalmente diferente, a pesar de que contamos con las generaciones mejor preparadas de nuestra historia. Profesionales que se han formado y especializado, que dedican horas a tocar y perfeccionar su técnica y, sin embargo, no tienen circuitos privados, y apenas públicos, que les permitan mostrar su talento.

Las salas pequeñas han ido cerrando poco a poco, muriendo de inanición. Las normas contra ruidos fueron uno de los detonantes. Se promulgaron sin tener en cuenta que insonorizarlas, estando ubicadas muchas de ellas en los cascos históricos de pueblos y ciudades, estaba muy por encima de las posibilidades económicas de los hosteleros que las regentaban. Poca o ninguna ayuda se articuló al respecto. Además, como suele suceder en nuestro país, pasamos de un extremo al otro. Tampoco es de recibo pretender vivir en el centro de una ciudad como si estuvieras en medio de una dehesa.

Los establecimientos que sobreviven no cuentan con el soporte necesario, por lo que no pueden ofrecer a las bandas lo que realmente deberían cobrar. Les pagan «a taquilla», con el compromiso de un mínimo que en ocasiones no cubre los gastos de viaje y dieta. Eso sí, para facturar, sea lo que sea, los y las profesionales de la música deben cumplir con todas sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Una broma de mal gusto.

Para rizar el rizo, también se cumple otro «topicazo»: lo que viene de fuera es mejor. El espacio que se deja a las formaciones extremeñas en festivales relevantes es mínimo y encima el caché que les pagan es menor. Se las relega a un segundo plano que no ayuda en nada a ponerlas en valor. Eso sí, en caso de que alguna tenga la suerte de ser «elegida» o que sus temas se reproduzcan en emisoras de radio relevantes, se las agasaja y llena de medallas hasta la extenuación. Semos asina.

Tengo la suerte y el privilegio de estar rodeada de personas que aman la música, que rozan la excelencia tocando y que llevan dedicadas a este mundo desde su infancia. Tienen mucho que ofrecer, pero necesitan políticas que apuesten por todos los géneros y expresiones y apoyen su crecimiento, planificando hacia donde debe ir un sector tan heterogéneo. Desatender el talento local supone una pérdida cultural irreparable para Extremadura y para cualquier comunidad que valore su propio patrimonio. Actuar es imprescindible.