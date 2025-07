Sombras bajo el sol

El verano no solo se mide en grados. A pesar de las altas temperaturas, que aletargan incluso a las personas más activas, esta estación se ... reconoce por el cambio de ritmo vital. Nos volvemos más permisivos con los horarios, más pacientes. Vivimos la extraña sensación de dejar de ser esclavos del reloj y de repente, una tarde puede alargarse hasta la madrugada. Además, le prestamos especial atención a acontecimientos de la vida diaria que durante el resto del año pasan prácticamente desapercibidos. Contemplar una puesta de sol, por ejemplo, se convierte en un acontecimiento especial.

La rutina se rompe al compás de una banda sonora propia. Todo suena, se siente y sabe mejor. No importa si estamos en la costa o en el pueblo, en casa o de viaje. El verano supone, sobre todo, un cambio en el estado de ánimo y tiene el poder de convertir en extraordinario lo sencillo.

Sin embargo, el mundo sigue girando con todas sus miserias a cuestas. El bullicio estival no consigue parar la realidad, que obstinada, se cuela por las rendijas de nuestro descanso. Comprobamos que continúa el exterminio en Gaza, ante la vergonzosa pasividad de la comunidad internacional; la guerra en Ucrania no cesa y cientos de conflictos se cobran miles de víctimas, como el de Sudán, que no importa a occidente y se silencia con descaro.

El calor es sinónimo de sequías extremas, incendios forestales o inundaciones que afectan al planeta

La crisis migratoria mundial tampoco para. Miles de personas emprenden rutas desesperadas, enfrentando extorsiones, violaciones y todo tipo de abusos. Huyen de guerras, de violencia, de injusticias y pobreza. Nadie abandona un hogar seguro y una nación próspera. Los campos de refugiados se encuentras atestados de gente, olvidados por los mismos gobiernos que juraron defender los derechos humanos y suscribieron convenios internacionales, erigiéndose como los salvadores de los principios universales. La actualidad política va de escándalo en escándalo y «tiro porque me toca».

El panorama internacional nos muestra un retroceso peligroso de la democracia en muchos lugares y a líderes de dudosa catadura moral y capacidad de gestión manejando los hilos del mundo.

De fronteras para adentro, no podríamos describir la actualidad como prometedora e ilusionante. Desayunamos cada día con bochornosos espectáculos de corrupción, y cada partido se posiciona donde cree que va a obtener mayor rédito electoral. Es inevitable tener la impresión de que la ciudadanía es lo menos importante. Además, el calor no es solo sinónimo de siesta. Sequías extremas, incendios forestales o inundaciones están afectando a gran parte del planeta, recordándonos que el cambio climático no distingue entre estaciones y azota sin piedad, dejando un rastro de desolación.

No voy a negar que es muy importante desconectar, coger oxígeno y darse un respiro, por salud mental, siendo conscientes de que la fortuna nos sonríe. Pero deberíamos intentar que el paréntesis no se convierta en una ceguera duradera y en una coartada para la indiferencia. Incluso bajo el sol, podemos encontrar margen para la reflexión, para seguir señalando las injusticias y generar incomodidad, si es lo que toca.