La población envejece. La media de edad es cada vez mayor, gracias al aumento de la esperanza de vida y a que la natalidad se ... encuentra en mínimos históricos. Y no es para menos. Lo de tener descendencia, aun deseándolo, es para pensárselo dos veces. Las parejas actuales, criadas de forma diferente, quieren que la maternidad y la paternidad no les absorban por completo. Las mujeres abnegadas que solo trabajan y piensan por y para su familia han quedado atrás, y aunque ciertos efluvios lleguen hasta nuestros días, estamos a años luz de lo que ocurría en un pasado reciente. Por otra parte, el coste de la vida se ha convertido en un auténtico disparate y somos conscientes de que menos es más, si pretendemos que nuestros hijos e hijas tengan mayor número de oportunidades.

Los problemas de poblaciones con un porcentaje alto de mayores de 60 años son múltiples y sobradamente conocidos, porque está claro que cuanta más edad tenemos, más achaques padecemos y la salud se quebranta. Los países del primer mundo están preocupados por esta deriva, y la abordan desde las consecuencias que tiene en el empleo, en los costes sociales y en los gastos asistenciales. Sin embargo, el envejecimiento del tejido empresarial y sus repercusiones no están en primera plana, a pesar de ser una realidad palpable.

La media de edad de las personas trabajadoras autónomas en España y también en Extremadura se sitúa, mayoritariamente, entre los 45 y 49 años. Solo el 6,5% son menores de 29.

Estos datos deberían hacernos reflexionar y actuar. No podemos pretender tener un tejido productivo fuerte si no contamos con la iniciativa privada y el impulso que supone. Tenemos dos frentes abiertos y lo sabemos. La falta de cultura emprendedora y las dificultades para emprender, en un extremo, y la ausencia de relevo generacional, en el otro. Las personas jóvenes no ven en el autoempleo una entrada real y efectiva al mercado laboral. Existen ayudas que promueven el inicio de actividades, pero no se trabaja lo suficiente en la agilización de trámites y en fomentar esta cultura desde las edades más tempranas y dentro de la educación reglada. Emprendimiento entendido en el sentido más amplio del término, como una actitud frente a la vida. Es fundamental que se allane el camino y que las nuevas generaciones desarrollen competencias para ser proactivas e innovadoras, aprendiendo la importancia que tienen el trabajo en equipo y la asunción de riesgos y liderazgos. El miedo al fracaso o la dificultad para gestionar la frustración, constituyen barreras que impiden el crecimiento personal y profesional.

Al final del túnel, encontramos a quienes en breve se van a jubilar y tienen que cerrar la persiana porque nadie quiere sustituirles. Necesitan cobertura y asistencia para preparar la sucesión y por supuesto, conexión con esas personas que están dispuestas a continuarlos.

La economía necesita empresas y es un lujo perder talento y negocios que funcionan. El problema está detectado. Suministrar el remedio, cuestión de prioridades. Pura voluntad.