HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 14 de octubre, en Extremadura?
ÁNGULO INVERSO

Relatoras de vida

Candelaria Carrera Asturiano

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Se despertó en un hospital comarcal de Cataluña. Eufórica. La causa del ingreso, un intento de suicidio. El psiquiatra concluyó que padecía trastorno bipolar.

Ella ... se siente el espejo de Alicia en el País de las Maravillas. La liberó conseguir su diagnóstico, la 'etiqueta rea' de su enfermedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  5. 5

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  6. 6 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  7. 7 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  8. 8

    El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud
  9. 9 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  10. 10 Atrio recupera el pan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Relatoras de vida

Relatoras de vida