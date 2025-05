Un paso adelante

Los problemas complejos se resuelven de forma más eficiente cuando se abordan desde diferentes perspectivas. Hay mucha literatura al respecto y tiene todo el sentido ... del mundo. No solo se trata de que cuatro ojos vean más que dos, sino de entender que cada mirada aporta algo distinto. Observar, por ejemplo, la superficie de un objeto, no es lo mismo que mirar el fondo, ni se percibe igual desde el suelo que a vista de pájaro. Los matices lo cambian todo y lo que parece invisible, se revela con total nitidez desde otro ángulo.

No vamos a negar que, a veces, la mejor solución es la más sencilla, la más simple, y el resto supone complicarse la vida de manera innecesaria. Pero a esa conclusión se llega después de haber sopesado las diferentes alternativas.

En lo relativo a la salud, las terapias multidisciplinares están funcionando cada vez más y mejor, especialmente en enfermedades complicadas. En lo que respecta a los tratamientos contra el cáncer se ha avanzado mucho y se está empezando a implementar lo que se conoce como oncología integrativa. Este modelo busca complementar los tratamientos convencionales, como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, con terapias que aborden otros aspectos del bienestar del paciente. En ningún caso se trata de reemplazar a la medicina tradicional, sino de incorporar prácticas basadas en certezas que aportan beneficios claros. La nutrición personalizada, el ejercicio físico adaptado, la fisioterapia o el acompañamiento psicológico, ayudan a reducir los efectos secundarios del tratamiento, a fortalecer el sistema inmunológico y a mejorar la calidad de vida en general.

Además, esta forma de enfrentar y afrontar la enfermedad, ofrece un plus indiscutible a la persona que la padece: la sensación de ser una parte activa en su proceso de curación.

Siguiendo este enfoque ambicioso, la Asociación Española contra el Cáncer de Badajoz ha puesto en marcha un proyecto pionero en nuestra comunidad, en el que participan doce mujeres. Para su ejecución, se han coordinado los profesionales que intervienen, primando el diálogo entre ellos y por supuesto, poniendo a la evidencia científica como punta de lanza. La organización trata de demostrar que la oncología integrativa representa una forma no sólo más humana, sino completa y en muchos casos, más efectiva, de acompañar a quien atraviesa esta enfermedad.

Queda mucho por explorar al respecto, pero el camino está marcado y se han empezado a dar los primeros pasos. El problema, que no varía, sigue siendo la falta de inversión para mantener estudios e investigaciones.

Iniciativas como esta son el futuro y suponen pasos decisivos en la curación del cáncer, pero es evidente que no pueden depender únicamente del impulso de una asociación. Es imprescindible que el sistema público respalde y financie el enfoque integral que necesitan las personas afectadas, porque la sanidad privada ya lo está haciendo. Lo contrario, podría suponer dejar fuera a quien no disponga de recursos suficientes para poder pagarlos. No podemos permitir que la salud sea un privilegio.