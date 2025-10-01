Melodía interrumpida

La música constituye, sin duda, un lenguaje universal. Se erige como una fórmula perfecta para expresar sentimientos, más allá de las diferentes lenguas e idiomas. ... Ritmo y armonía se anteponen a la palabra. Además, no necesita traducción y nos conecta. Tocar un instrumento, incluso sin maestría, establece vínculos y vías de comunicación entre personas diferentes. Es imposible abstraerse de su poder e influencia porque está en todas partes. Realmente, es como un latido invisible que emana de la naturaleza y conjuga todos sus sonidos.

La historia está llena de intérpretes ilustres que han dominado este arte y han creado melodías maravillosas que nos han acompañado a lo largo de los siglos. Sin embargo, es un error permitir que este lenguaje imperecedero quede atrapado en manuales antiguos y rígidas estructuras. Es imprescindible que avance, que progrese y se adapte.

En Extremadura, los conservatorios profesionales solo enseñan música clásica, una tradición valiosa, pero necesitan abrir el abanico para ser espacios de creación viva. En otras comunidades autónomas y en varios países europeos, se ha incluido también la formación en flamenco, jazz o música moderna, encontrándose estas disciplinas plenamente integradas en los planes de estudio.

Han tratado de alejarse de un modelo limitado y desfasado, en pro de otro actualizado e innovador.

En nuestra región, la alta demanda de estudiantes ha originado que se monten cursos aislados, pero carecemos de un itinerario oficial completo que permita una formación integral y programada en estos estilos, trabajando desde la base.

Esta falta de evolución tiene sus consecuencias claras. Nadie puede dudar que las posibilidades de éxito se multiplican para quienes, soñando con ser guitarristas de jazz, pueden estudiar esta disciplina desde su infancia. Contar con una base sólida facilita la continuidad hacia estudios superiores porque no hay un salto brusco, el camino continúa de forma natural. En cambio, quien recibe talleres puntuales lo tiene mucho más difícil, y las posibilidades de competir en igualdad de condiciones se reducen exponencialmente, por mucho talento que haya detrás del instrumento. Pedir a quien entrena descalzo, que luche por ganar en una maratón es descabellado e injusto.

En cualquier caso, no se trata de sustituir la enseñanza tradicional, sino de procurar que conviva con otras ramas, fusionándolas como una trenza. Al alumnado de clásica le enriquece acercarse a la improvisación y la flexibilidad del jazz, y a quienes estudian músicas modernas, aproximarse a la disciplina y la exigencia técnica que imponen las piezas tradicionales de repertorio histórico. Esta integración, suma y enriquece.

La pregunta no debe ser, por tanto, si conviene actualizar los conservatorios, sino cómo hacerlo cuanto antes para seguir atrayendo estudiantes y formar en la excelencia. Extremadura tiene la ocasión de adelantarse y convertirse en una tierra de oportunidades para las nuevas generaciones de intérpretes musicales, por una cuestión educativa, cultural y social. La música no entiende de fronteras, las instituciones sí. A ellas corresponde, por responsabilidad, dar el paso definitivo hacia el cambio y evitar que sigamos anclados en el pasado.