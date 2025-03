La huella que dejamos

Comenta Compartir

La tensión se masca en la calle. España está sumida en un proceso de investidura que trae de la mano una ley de amnistía con ... la que una gran parte de la sociedad no comulga. Organizaciones y asociaciones civiles, empresariales e incluso judiciales, han expresado su opinión y su preocupación. El debate está servido y es sano para la democracia. El problema son los enfrentamientos broncos, la pelea con piedras, porque al margen de quien se encuentre detrás, se están convirtiendo en un mal hábito al que nos estamos acostumbrando. Y sin formas, no hay buenas razones. Las consecuencias pueden ser nefastas. Además, debido a su trascendencia, el precio del pacto de gobierno está ocupando todas las ondas radiofónicas, los titulares de los periódicos y los programas de televisión, por no hablar de las redes sociales.

Inmersos en esta crisis, cualquier tema se viste de secundario, incluidas las efemérides que se celebran estos días. Por tanto, hay asuntos importantes que van a perder su espacio y la forma de abordarlos se va a distorsionar, como sucede últimamente. El diálogo constructivo y buscar lo que nos une parece que no interesa. En el horizonte cercano está el 25 de noviembre, fecha elegida para reivindicar la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, planeando sobre nuestras cabezas la posibilidad de que en las manifestaciones que se celebran en todo el país existan divisiones propiciadas por la polarización que estamos viviendo. El año judicial empezaba en Extremadura con unas declaraciones contundentes del fiscal superior, debido a que el número de denuncias ha aumentado un 33% en 2022. Invitaba a los negacionistas a acompañar al representante del ministerio público durante una guardia al Juzgado de Violencia sobre la Mujer para conocer la realidad y el espanto, y enfatizaba la gravísima evolución de esa figura delictiva entre menores. El acceso indiscriminado a la pornografía y su banalización, la falta de educación afectivosexual y de valores en igualdad y respeto a las personas, están haciendo mucho daño. Estos datos alarmantes, sobre todo en lo que respecta a las personas jóvenes, deberían ser analizados en profundidad. Sin embargo, me temo que las circunstancias actuales no van a dejar tiempo para la reflexión, olvidando su importancia. Pasarán a engrosar la hemeroteca y ocuparán escasos segundos en prime time quedándose reducidos a pura estadística. Ahora toca lidiar con el insulto y la división de la ciudadanía, sin pensar un segundo que esas cifras son el resultado del ejemplo que estamos dando, especialmente algunos políticos. Las nuevas generaciones, por pura observación, entienden que deben posicionarse en el «una de dos», sin matices: palestinos o israelíes, izquierda o derecha, sí o no a la amnistía, y así sucesivamente. Cada vez nos resulta más difícil encontrar formas respetuosas de expresar nuestras diferencias y desacuerdos y aumentamos de forma peligrosa el riesgo de normalizar la violencia en la vida cotidiana. ¿Somos inconscientes o kamikazes? La respuesta, en nuestra propia conciencia.

