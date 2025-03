Una historia de terror

La vi en el tren. Teníamos asientos contiguos. Ella me llamó por mi nombre y hasta pasado un buen rato, no la reconocí. Habían pasado ... muchos años desde la última vez. Nunca habíamos compartido demasiado tiempo juntas, pero sí algunos momentos de nuestra infancia que recordábamos con cariño. Tratamos de ponernos al día. En respuesta a sus preguntas, le conté como estaban siendo los comienzos de mi vida profesional. Era un periodo vertiginoso pero excitante, en el que aprovechaba todo el tiempo libre que tenía para viajar, regresando siempre con los bolsillos vacíos pero con los ojos llenos. Entonces, mi antigua compañera comenzó a relatarme la suya. El golpe de realidad fue brutal.

Estaba casada con un hombre mayor, al que afirmó querer con locura. La tristeza de sus ojos contradecía sus palabras, pero no tenía por qué dudar. Escuché atenta como había dejado el instituto y se había puesto a trabajar para su marido, aunque desde casa y sin contrato. Poco a poco, desgranó su día a día y empecé a vislumbrar el terror. No podía salir sola de casa, jamás y bajo ninguna circunstancia. Una vez, con más de 40 de fiebre y después de haberse desvanecido, pidió un taxi para ir al hospital y las consecuencias fueron nefastas. La golpeó y la insultó. La llamó débil, enferma, mentirosa. Un rosario de insultos que yo ya no escuchaba porque mi mente había comenzado a bloquearse por la impresión y la tristeza. No obstante, ella justificaba a su agresor. Sólo quería lo mejor para ella, que era torpe y descuidada.

Le ofrecí mi ayuda, le dije que eso era maltrato, que no podía consentirlo. Ella calló. No me dio su teléfono ni tampoco su dirección. Se bajó en la estación y se fue. Nunca he vuelto a saber de ella.

En aquel momento, no fui consciente de que yo jugaba con ventaja. He sido educada por una madre que ayudaba a víctimas de violencia de género, sin recibir nada a cambio, cuando de eso no se hablaba. Aprendí a reconocer el horror en mujeres de todo tipo, porque esta violencia no distingue de posición social, económica o laboral. Se cuela en miles de casas y se silencia. El maldito silencio, que deja cientos de cadáveres.

Alzar la voz, ofrecer ayuda, denunciar y luchar, sin mirar para otro lado, puede salvar una vida

Han pasado casi 25 años desde aquél encuentro, los mismos que desde que se fijó el 25N como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y aunque queda mucho camino por recorrer, se han dado pasos de gigante. Las leyes, administraciones e instituciones, redes de apoyo 'online' y 'offline', y medios de comunicación, han contribuido a visibilizar el problema y favorecen que continuemos exigiendo cambios.

Mi compañera y miles de mujeres más, no tuvieron recursos a los que agarrarse, no existían. Muchas han sido asesinadas. Pero estoy convencida de que se puede salir del infierno y que cada persona tiene su responsabilidad: alzar la voz, ofrecer ayuda, denunciar y luchar, sin mirar para otro lado, puede salvar una vida.