La gran mascarada

Políticos, directores creativos, jefes de grupos empresariales, periodistas, músicos… han sido denunciados en los últimos días. Perfiles profesionales muy diferentes que, sin embargo, tienen algo en común: una posición de prevalencia sobre sus víctimas, a las que despreciaron y cosificaron. Todas ellas mujeres.

Utilizando su ... posición privilegiada, las habían humillado, agredido y acosado, infringiéndoles un daño que ha perdurado y dejado cicatrices. Hasta ahora, estas víctimas habían tratado de seguir con sus vidas, intentando olvidar. En silencio. Pero el agravio permanecía inalterable, justo frente a ellas. Comprobaban, cada día, como sus agresores prosperaban subiendo peldaños en el mundo laboral y social, ante el silencio cómplice de sus respectivos entornos. Estas actitudes no pasan desapercibidas, son patrones de comportamiento. Punto y final.

La ola de denuncias la ha desatado un político, que ha provocado que se sucedan otras contra dirigentes de varios partidos. Se les acusa de violencia machista en muchas de sus expresiones. Algunos con la agravante añadida de haber llevado la igualdad por bandera y haber intentado patrimonializar el movimiento feminista. Un intento de dominio que siempre he rechazado y que me parece peligroso y nada útil para avanzar en igualdad. Pero el problema no se ciñe solo a los poderosos y a los que se encuentran en la cima de las distintas estructuras. Todas las mujeres que conozco y con las que he tenido ocasión de hablar sobre machismo y abusos, me han referido situaciones que ahora mismo constituyen un ilícito penal y que han sido presenciadas por otras personas, incluidas las que pertenecen a su círculo más cercano. Esa es la verdad del cuento y si alguien niega esta evidencia, miente.

El asunto es que, como dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ya sabes que tienes que hacer con las propias, y la maquinaria machista ha comenzado a calentar motores. Lo más efectivo es poner en tela de juicio los testimonios, empezando el ataque por el anonimato.

Lo deseable es que los delincuentes se enfrenten a un juicio y acaben condenados, pero no se puede deslegitimar a aquellas que prefieren la condena social e institucional, a la penal. Eligen otros circuitos y redes de apoyo, más organizados de lo que a priori pueda parecer, porque no están dispuestas a someterse a examen. Su vida pasa a ser tema de opinión pública, centrándose toda la atención en la víctima, y ay de ellas si su proceder no ha sido «decoroso», en el sentido más rancio y tergiversado de la palabra.

El 90% de las mujeres agredidas sexualmente no utiliza el binomio comisaría-juzgado. Habría que preguntarse el motivo y estudiar nuevas fórmulas que inviten a la utilización de estas administraciones como puntos seguros y de confianza para casos de violencia. Y por supuesto, luchar contra el machismo en todos los frentes, empezando por no mirar para otro lado y vigilando el entorno del que cada quien es responsable. Sin ambigüedades ni hipocresía. La justicia real solo será posible cuando el silencio deje de ser cómplice.