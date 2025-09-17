Genocidio en Gaza

El año empieza en septiembre. Es el mes que da inicio al nuevo curso, no solo escolar, sino político y laboral. Retomamos las rutinas. Quien ... ha logrado descansar vuelve con las pilas cargadas para conectarse de nuevo, dispuesto a poner al mal tiempo, buena cara.

El problema es que el noticiero no ha dado tregua. La realidad, como una apisonadora, ha arrollado en cuestión de horas incluso a los más optimistas.

El desastre ecológico que han dejado los incendios es desolador. España ha ardido de norte a sur. Desgraciadamente, Extremadura ha sufrido también las consecuencias de las temperaturas extremas y de pirómanos sobre los que debería recaer todo el peso de la ley.

El asesinato de Charlie Kirk, aunque al otro lado del charco, ha puesto de manifiesto que la polarización política solo acarrea destrucción. Paradójicamente, este ultra derechista, que afirmaba que valían la pena algunas muertes al año por armas de fuego, a fin de proteger los derechos de la ciudadanía, ha muerto a tiros.

Podría continuar con otros temas preocupantes. Pero nada es comparable a la guerra en Palestina.

Sin ambages, lo que está sucediendo es un verdadero genocidio. Miles de personas asesinadas en cuestión de días, familias enteras borradas del mapa, niños sepultados bajo los escombros de hospitales y colegios. No se trata de un conflicto entre iguales, sino de una maquinaria de guerra que aniquila sin contemplaciones, amparada en una supuesta legítima defensa que ya nadie puede sostener con seriedad.

La actitud de gran parte de la comunidad internacional resulta insoportable. Reconocen el horror en privado, pero en las ruedas de prensa siguen defendiendo sus relaciones con Israel. No hay sanciones y la presión es mínima. El único motivo: su poder.

Ningún país tan pequeño merecería la más mínima consideración por el resto, si no fuera por su importancia en la economía mundial. Entre tanto, Gaza muere aplastada por las bombas y el hambre.

Ante esta pasividad, las manifestaciones han inundado las calles de cientos de ciudades, tratando de que sus respectivos gobiernos actúen. Sin éxito.

Y es precisamente esta ausencia de reacciones, la causa de que se articulen otras protestas, como la que ha paralizado la Vuelta Ciclista a España. Esta irrupción en un evento deportivo importante ha conseguido que el conflicto se haya colado en la agenda mediática nacional e internacional, copando titulares. Sin embargo, la atención se ha desviado, nuevamente, hacia la clase política.

Los partidos han salido a la palestra, cada uno con su propia opinión, y lo único que han conseguido es visibilizar su permanente desacuerdo y ni un solo beneficio para las víctimas. Los partidarios, conociendo el percal, saben que ponerse en primera fila termina debilitando la causa. Los detractores, por su parte, caen en la torpeza de instrumentalizar políticamente los derechos humanos.

Espero que la historia juzgue la tibieza de quienes prefieren callar, que cada persona elija el foro adecuado para expresarse y que en caso de tener potestad, tomen decisiones firmes. Lo contrario solamente genera perjuicio.