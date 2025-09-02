Empezar de cero

Las normas se promulgan para ofrecer soluciones a problemas sociales, aunque pocas veces son visionarias. Normalmente, llegan tarde y dejan cadáveres por el camino. Un ... ejemplo evidente es la Ley de Segunda Oportunidad, que fue diseñada para dar un respiro a quienes no pueden hacer frente a sus deudas y desean seguir activos.

La memoria de pez imperante no puede hacernos olvidar los estragos que han causado las tres crisis que ha atravesado nuestro país desde el 2008. La primera, la financiera, que arrasó con miles de negocios. Después, la originada por la Covid-19, que supuso otro varapalo importantísimo y, finalmente, la crisis inflacionista.

Hay que aclarar, además, que esto no consiste en condonar a cualquiera lo que debe, así, sin más. Pretende ser la tabla de salvación de personas físicas y trabajadoras autónomas que han actuado de buena fe y no han podido soportar las cargas y las dificultades a las que se han enfrentado en los últimos años.

Un cambio en la Ley de Segunda Oportunidad, como apunta el Tribunal de la UE, sería fundamental

Sin embargo, la norma ha contado con un escollo fundamental desde que vio la luz: el límite legal que impide la exoneración completa de las deudas con Hacienda y Seguridad Social. La normativa establece un tope máximo de diez mil euros para poder cancelarlas, por lo tanto, cualquier cantidad superior queda fuera del perdón.

En la práctica, esto ha supuesto un muro contra el que han chocado quienes quieren partir de cero. Muchos profesionales, a pesar de haberse amparado en la norma, han finalizado los procedimientos asfixiados por un volumen considerable de deuda pública.

Desde ATA, la Federación más representativa del trabajo autónomo, se ha insistido en que esto es un error y si me apuran, una incongruencia: no tiene sentido imponer un límite cuando se busca la verdadera liberación de la persona deudora.

El asunto es que una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a esta crítica y ha supuesto un punto de inflexión. La resolución insiste en que el límite español puede estar en contra de la Directiva, es decir, frente a los objetivos marcados por el viejo continente para que sean cumplidos por los estados miembros. Acabar siendo un moroso no es ni mucho menos el espíritu que se busca.

Lo interesante es que un Juzgado de lo Mercantil de Alicante ya ha lanzado este mensaje y puede ser recogido por más tribunales. Además, no solo cuestiona este tope, sino el porqué se restringe la deuda pública a Seguridad Social y Hacienda, dejando otros créditos fuera. En definitiva, considera que esta 'Segunda Oportunidad' se queda corta y es selectiva.

Esperemos que estos planteamientos sirvan de impulso para afrontar una reforma, un cambio que sería fundamental para un colectivo en el que el patrimonio personal se entrelaza con el profesional, y en el que se responde con todos los bienes, presentes y futuros. No hablamos de una cuestión técnica, sino de la diferencia entre la ruina permanente y la posibilidad real de volver a empezar.