HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
Ángulo inverso

Empezar de cero

Candelaria Carrera Asturiano

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:29

Las normas se promulgan para ofrecer soluciones a problemas sociales, aunque pocas veces son visionarias. Normalmente, llegan tarde y dejan cadáveres por el camino. Un ... ejemplo evidente es la Ley de Segunda Oportunidad, que fue diseñada para dar un respiro a quienes no pueden hacer frente a sus deudas y desean seguir activos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  2. 2

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  3. 3 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  4. 4

    Plasencia se queda sin Día de Extremadura
  5. 5 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  6. 6

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  7. 7 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  8. 8 Grave tras una salida de vía cerca de Arroyo de San Serván
  9. 9

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  10. 10

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Empezar de cero

Empezar de cero