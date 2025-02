Yo soy de Zafra. Crecí en la Plaza Chica, en pleno casco antiguo de una ciudad preciosa, con siglos de historia, que conserva gran parte de su legado. Digo ciudad, porque así fue nombrada en 1882 por Alfonso XII, pero también por muchas otras cosas ... que la hacen merecedora del título. Centro neurálgico por su comercio, en plena Ruta de la Plata, ofrece servicios que la convierten en un lugar ideal para vivir. La iniciativa pública y la privada han sabido confluir. No alcanzando los 18.000 habitantes, el cine, el teatro municipal y sus museos están rodeados de una hostelería que se distingue por su calidad, por tiendas de todo tipo y por una vida cultural intensa.

Lo curioso es que este escenario lleva manteniéndose durante años y el secreto no es otro que el impulso de la ciudadanía. Y precisamente porque soy «churretina», porque en el colegio público al que asistí ya me enseñaron la poesía de Machado y he disfrutado de tertulias literarias, exposiciones y jornadas sobre historia, la polémica sobre el premio literario Dulce Chacón me ha dolido de forma especial. Presente en todos los medios, nacionales y regionales, el revuelo ha sido mayúsculo, y no es para menos.

Lo describe, a la perfección, Alonso de la Torre en su artículo «Zafra, revuelta literaria». Al leerlo me emocioné. Muestra los encantos de pasear por sus calles, pero también refleja su identidad y la reconoce como una especie de ciudad de las artes y las ciencias. Cambiar las bases del concurso sin contar con la gente que lo puso en marcha, sin la familia directa de la escritora y obviando el voto popular, solo podía traer problemas.

Además, llama poderosamente mi atención la insistencia de desvincular el premio de tres valores universales: dignidad, justicia y solidaridad. Estos principios hacían honor a la autora y lo distinguían respecto a otros galardones, sin más. ¿Acaso son cuestionables o están vinculados a una ideología política determinada?

Desde el consistorio insisten en que tratan de aperturarlo y ampliarlo, quitándole cualquier connotación política. Pero esto, en mi opinión, roza lo ofensivo. Cuento entre mis amistades con personas de diferentes ideologías a las que quiero y de las que aprendo todos los días y no soy una excepción. Puedo decir, con franqueza, que tratan de ser equilibradas en su vida personal y en el desempeño de sus profesiones, que respetan las diferencias y tienden la mano a quienes les piden ayuda. Son dignas, justas y solidarias.

Sabemos que las decisiones consensuadas no están de moda. Vivimos en un estado de confrontación permanente, pero llevado al ámbito de la cultura, puede ser un auténtico peligro. Las interferencias políticas en estos temas tienen que ser mínimas y a demanda. Las administraciones deben recoger el guante, acompañar a los movimientos que surgen de forma espontánea y velar porque se respeten los derechos fundamentales. Lo contrario, solo frena lo poco que va quedando en un mundo que se empeña en empujar justo hacia el lado contrario.