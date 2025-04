Día del Trabajo Autónomo

Esta semana celebramos el Día Internacional del Trabajo. Es un momento para la reivindicación, pero también para el recuerdo. El impulso y la lucha de ... miles de personas, muchas de las cuales llegaron a perder su vida, fueron imprescindibles para conseguir las condiciones de trabajo que imperan en el primer mundo. Nada tienen que ver las jornadas, los salarios o las medidas de seguridad actuales con los que se daban hace relativamente poco tiempo.

No obstante, siempre encontramos un sector crítico. Hay quien piensa que se trata de una conmemoración trasnochada e inútil, sin sentido en el siglo XXI. Olvidan que España no es el centro del universo, que algunas de las prendas que visten, zapatos que calzan y accesorios que les adornan están hechos en países donde se explota de forma cruel al personal empleado. Gente que padece hambre y miseria y carece de recursos para promover cambios. El principal, la educación, que te abre la mente, te permite conectar con otras realidades y posicionarte con espíritu crítico. Y, sobre todo, obvian que gracias al empuje que se produjo en otros lugares, nosotros pudimos progresar. No todo nace y muere en esta parte de la península ibérica.

Celebrar y alzar la voz se convierten, por tanto, en símbolos de crecimiento y mejora. La sociedad cambia a velocidad vertiginosa y todos los ámbitos deben adaptarse. A ser posible, más pronto que tarde, buscando el diálogo y el consenso entre todos los agentes que operan en la economía. Hay que apelar a la responsabilidad de cada parte, al sentido común y a la coherencia, para alcanzar puntos de encuentro que beneficien a la mayoría.

En este escenario, hay un eslabón de la cadena que a veces no se sabe dónde ubicar. El trabajo autónomo de la economía actual, basado en la independencia y en la libertad, es una forma híbrida de auto ocupación laboral y de actitud emprendedora frente al mercado, y en definitiva, frente a la vida. Realmente, es un modelo de trabajo atípico que funciona bajo parámetros convencionales. Así, el salario pasa a ser la renta que se percibe no sólo por el desarrollo del trabajo, sino también por la organización del mismo, pudiendo llegar a generarse ingresos para contratar personal asalariado.

Es esta doble condición la que tiene que tenerse en cuenta cuando se legisla. No se puede exigir lo mismo a una gran compañía que a una persona trabajadora autónoma porque es una absoluta injusticia, que pisotea sus derechos y menosprecia su importancia.

De ahí que, aprovechando esta efeméride, desde ATA defendamos que exista un mismo patrón. Trabajo pretende fijar legalmente un salario mínimo igual o superior al 60% del sueldo medio neto, alegando que las personas trabajadoras por cuenta ajena merecen una vida digna. En consecuencia, los autónomos con ingresos netos que no lleguen a esa cantidad, deberían quedar exentos del pago de cotizaciones e impuestos, ¿o acaso no merecen vivir dignamente?. La justicia laboral solo se conseguirá cuando todos contemos con idénticas garantías.