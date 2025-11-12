HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
ÁNGULO INVERSO

Conflictos olvidados

Candelaria Carrera Asturiano

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

El mundo está repleto de conflictos olvidados. La falta de influencia política y poder económico suponen la condena de muchas reivindicaciones que acaban muriendo de ... irrelevancia mediática y, por supuesto, diplomática. Nadie habla de Sudán, los rohinyás de Myanmar, el Kurdistán iraquí o la situación de muchos pueblos indígenas desplazados. Reclamaron derechos reconocidos sobre el papel, que todo lo aguanta, alimentándose de ilusiones y de esperanza en una comunidad internacional que, llegado el momento, miró hacia otro lado. Las soluciones se congelaron e ignoraron en la misma medida. Las excusas, pura palabrería. Y después, muerte y destrucción.

