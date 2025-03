¿Cuál es tu canción?

Hay una fina, delgadísima línea, que separa lo cutre de lo moderno y en esas estamos ahora con esta resurrección de las pasiones eurovisivas, vigorosas ... de nuevo desde que el Benidorm Fest ha logrado sacar llamitas de unos rescoldos cenicientos procedentes de un largo historial de fracasos y ridículos varios.

Llevábamos los españoles años profiriendo un 'meh' cada vez que en el mes de mayo se nos aparecía en la pantalla la bandera con las estrellas y el himno creado por Marc-Antonine Charpentier (lo he buscado en Google) y veíamos a algún compatriota del que poco sabíamos dar lo mejor de sí mismo para quedar en el puesto...¿23? No es que quiera dármelas ahora de centenial (no, no creo en el horóscopo y hablo por teléfono, no como ellos), pero es verdad que hasta yo, señora del siglo XX donde las haya, me he dejado llevar en las dos últimas ediciones por el ambientillo y el petardeo de esa previa nacional celebrada en el impúdico Benidorm, rascacielos e Imserso, allá donde todo puede pasar.

Tanto en 2022 como este año he tenido favorita: el año pasado fue la de la Bandini y su teta gigantesca y este año esa apología un poco tontorrona del fiestón, el alcohol y el bailoteo llamada 'Nocheochentera', de Vicco. No había mensaje edificante, pero después de escucharla dos veces tenía unas ganas locas de quemar la noche y de ponérsela a la gente a ver si les provocaba las mismas sensaciones. La pinché en el trabajo y bailamos conlos brazos sin levantarnos de la silla. Que una canción pueda hacerte sentir vivo aunque no recoja tu corpus de valores está muy bien, aunque lleve un poco de 'drogaina' adictiva, el glutamato monosódico del pachangueo. No ganó, como tampoco lo hizo Bandini, pero ambas canciones ya tienen su propia trayectoria, una vida más allá de la victoria y de los fríos marcadores electrónicos.

Elegir una canción que represente a un país o a un momento no es tarea fácil, como tampoco es seleccionar la canción de tu vida. Hay canciones que desgastan como un calcetín, que a base de ponértelas terminan con tomates en la puntera y ya no dan más de sí, necesitas tirarlas. A mí, lo he contado más veces, me ha pasado con Sabina (no sos vos, soy yo, Joaquín). También un poco con Mecano, que eran mis dioses de adolescencia, y con parte del pop de los 80-90, que ya no me dice nada porque detrás del espejo hay otra persona y porque Kiss FM ha hecho mucho daño.

¿Qué pasaría si desaparecieran todas las canciones del mundo menos una y esa fuera la única que pudiéramos escuchar para los restos, en un bucle infinito? A mí me costaría mucho hacer esa elección porque hasta el ritmo más deslumbrante se convierte en un infierno cuando lo repites todo el rato. Y lo que te atrapa puede terminar empalagándote.

¿Cuál sería la canción que querría escuchar antes de fundirme con la eternidad, la de mi despedida? Probablemente alguna de felicidad y plenitud. Podría decir Los Rodríguez, Kiko Veneno, Love of Lesbian, Pedro Guerra, Rosenvinge, Drexler, Serrat o, ya puestos, la batería con la que me han abducido mis hijos: Harry Styles, Trueno, Quevedo, la Rosalía. ¿Y ahora? Ahora mismo, en este sábado de febrero, ¿cuál sería tu canción? Yo tendría que pensármelo.