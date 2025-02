Cañas de Nochebuena en Cáceres, ¿sí o no?

Amenos de 72 horas de Nochebuena y con los contagios por covid disparados, son muchos los cacereños que tienen la misma duda. Cañas, ¿sí o ... no? Ese día es por tradición uno de los más esperados. Reencuentros con amigos y familiares en bares y terrazas de toda la ciudad. Es de sobra conocido que en esa jornada las aglomeraciones son casi inevitables.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ya dijo hace una semana que no iba a haber restricciones e incluso se adelantó a anunciar su plan para ese día.

«Cada uno hará lo que considere dentro de su responsabilidad, nosotros tendremos los controles habituales y más allá de eso la prudencia de cada uno. Yo esta Nochebuena me tomaré una caña en el bar de abajo de casa de mis padres, otras dos en otro sitio e intentaré estar en la calle, en las terrazas más que en los interiores», dijo Salaya.

Quizás fue un poco atrevido adelantarse tanto a explicar sus planes y los de la ciudad teniendo en cuenta que este virus es impredecible. En una semana, una nueva variante puede cambiar todo y así ha sido. Aunque las hospitalizaciones no se registran tan rápido como en olas anteriores, hay un goteo constante. Si no descienden los casos puede comprometer al sistema sanitario como ya hemos visto en otras ocasiones.

Tanto es así que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado a los dirigentes autonómicos para tratar de contener esta sexta ola. Por ahora, no ha avanzado ninguna medida concreta y no sabemos si se tratará de una simple foto o habrá cambios 'in extremis' a pocas horas de la Navidad.

No seré yo quien diga si hay que ir a las cañas de Nochebuena o no. Si no hay restricciones impuestas por ley depende de la responsabilidad individual y en esta pandemia ya hemos jugado bastante a ser policías de balcón y a juzgar el miedo ajeno.

Seguramente ahora muchos cacereños viven en una balanza entre el querer y el deber. Quizás al alcalde le sucede lo mismo y tiene que cambiar sus planes por anunciarlos con demasiada antelación.