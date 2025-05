Podría haber ocurrido, pero parte del relato es pura invención. Recuerdo que cuando me incorporé a Cáceres, hace casi medio siglo, me resultaba difícil, en ... ocasiones, entender el habla extremeña: palabras desconocidas, construcciones verbales extrañas, dicción bronca... Vamos, no olvidaré el vozarrón con «ahora le indirgo» cuando pregunté por una calle. ¡Qué susto!

Y claro, me preguntaron hace días dónde estaba Valdecañas y yo entendí «bar de cañas». Ya no estoy al día, pero recordé el desaparecido Cañadul, con Demetrio, uno de mis primeros alumnos cacereños. Pero indiqué el de otro alumno muy posterior, Quique, en la Plaza de las Claras. ¡Que no, que no, no es un bar lo que queremos: VAL-DE-CA-ÑAS. Ah! –pensé–, esto es lo que le ocurre a cualquier visitante de mi pueblo, al que se le contesta medio en castellano, medio en gallego, con alguna expresión local y con la coda «¿y por qué me lo pregunta?».

En fin, expliqué dónde estaba Valdecañas y cómo se podía llegar hasta allí. Debí resultar convincente, porque quisieron hacer más preguntas. Ahí preferí recuperar mi galleguidad, actuar con 'sentidiño' y salir del paso prudentemente.

Comprenderán que no iba a decir a unos desconocidos que yo conocí el proyecto de Valdecañas bastante antes de que se pusiera en marcha. Exactamente el 12 de junio del año 2000, a las 13 horas, cuando, como Director General de Turismo, recibí a D. Fernando y D. José (por ejemplo), arquitecto uno, ingeniero el otro, ambos bastante prepotentes y resabiados.

Mi respuesta, mis respuestas, ya se las pueden imaginar: espacio protegido, ZEPA, un 'resort' no aporta nada de nada, etc., etc. Se marcharon tan tranquilos, asegurándome que sabían todo eso y que tenían muy bien estudiados los pasos que habrían de dar. ¡Lo sabían, es cierto!

Supongo que antes de comer, satisfechos con la entrevista, se irían a tomar unas cañas.