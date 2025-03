Campo, qué bonito el campo

El título de este artículo no es original, está extraído de una canción de Sr. Chinarro que se llama 'El lejano oeste'. Si os gusta ... la música tranquila, algo somnolienta, ideal para estas tardes de verano, os recomiendo una escucha (no todo va a ser 'Motomami').

Tampoco es original de lo que voy a hablar: el campo. El campo ardiendo. El dolor del campo ardiendo. El campo cuando deja de ser bonito e idílico, el campo cuando nos duele en lo más profundo.

Si estuviera hablando aquí, habría un silencio.

Estos días hemos visto arder una parte de nosotros, hectáreas calcinadas por las llamas voraces, gente corriendo de sus casas, animales que huyen o mueren, manos intentando por todos los medios apagar ese monstruo.

No han sido días fáciles, para ellos y para nosotros que como espectadores mirábamos ese sufrimiento, sintiéndonos parte, compartiendo dolor. Muchas veces me planteo, cómo vivir con normalidad cuando, aún siendo espectadora, se te parte el alma con las llamas, con la pérdida de ese campo que también es tuyo. Pero esto es extrapolable al sufrimiento en general, a la injusticia, cómo seguir viviendo.

Estos días de fuego han estado acompañados de temperaturas récord. Hemos sido noticia, nosotros que tan poco nos prodigamos en los medios nacionales, por el fuego y el calor, una combinación de miedo. También se ha hablado de cambio climático y de efecto invernadero y de cómo en pocas décadas estamos viviendo un cambio brutal en los comportamientos del clima y de la naturaleza para volverla salvaje como un animal herido que devuelve con rabia, el daño hecho.

Vi el otro día una imagen con un chico que llevaba un cartel en el que se leía algo así como que este verano será el menos caluroso de los que vendrán. O sea, que lo peor está por venir. ¿Cómo pararlo? ¿Se puede revertir? No tengo la respuesta pero siento que frenar, empezar a cambiar hábitos de consumo, recuperar costumbres, mirar más allá del hoy y el ahora, exigir cambios. Todo ha ido tan deprisa en los últimos años.

Empecé con la canción de campo porque cuando siento ganas, que me salen de muy adentro, de pisar tierra, lo noto, entre otras cosas, porque me da por tararearla. Es una llamada de atención que me recuerda que hace mucho que no veo un atardecer desde lo alto de algún cerro o que me doy un paseo en alguno de los muchos caminos y paisajes que nos rodean.

Me vuelve loca nuestra dehesa, los pájaros, las estrellas en las noches despejadas, los ríos y cualquier paisaje que nos regale esta Extremadura nuestra que es bella a rabiar. El olor de las tardes del verano cuando caen, el sonido de las chicharras, el horizonte sin límite. Tengo tanto miedo de que todo esto pueda desaparecer, miedo de verlo y miedo de dejárselo negro a los que vienen.

Pisen el campo y sientan eso de qué bonito es nuestro campo.