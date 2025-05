Decir la verdad, un acto de valentía

Comenta Compartir

En estos tiempos en los que el pensamiento único se impone a golpe de etiquetas, decir la verdad se ha vuelto un acto incómodo. Lo ... he vivido en carne propia, tanto en mi etapa política como en mi carrera profesional. He sufrido ataques, descalificaciones y campañas de desprestigio por expresar una visión distinta –pero fundamentada– sobre el clima, su evolución natural, y el papel real de la ganadería en el equilibrio ecológico y social del territorio. Me han llamado «negacionista» aquellos que niegan, precisamente, la historia climática del planeta. Niegan que el clima siempre ha cambiado. Niegan la existencia de ciclos naturales, de variaciones complejas, de múltiples factores que influyen más allá del discurso simplificado que se repite hasta el cansancio. Han preferido atacarme antes que rebatirme, porque en el fondo saben que el relato se desmorona cuando se expone a la luz del rigor. No hablo desde la trinchera ideológica. Hablo desde el conocimiento técnico, desde el trabajo de campo, desde la cercanía con los ganaderos, agricultores y científicos que no caben en titulares, pero sostienen la realidad con sus manos y su saber. He defendido –y seguiré defendiendo– la ganadería extensiva como una aliada en la lucha contra el despoblamiento, el abandono del territorio y la degradación ambiental. No porque sea una opinión, sino porque lo demuestran los datos y la experiencia acumulada por generaciones.

Hoy parece que todo lo que no encaja en el discurso oficial se tacha de herejía. Pero las etiquetas no sustituyen a los argumentos. Y la verdad no desaparece porque se silencie. No podemos seguir construyendo políticas ambientales a base de miedo, de dogmas y de desconocimiento del mundo rural. Porque sin campo no hay futuro. Y sin libertad de pensamiento, no hay democracia. Seguiré hablando. Seguiré defendiendo lo que creo. Con respeto, pero con firmeza. Porque rendirse al silencio sería traicionar no solo mi conciencia, sino también a quienes, cada día, sostienen el equilibrio entre la naturaleza y la vida con un esfuerzo que pocos reconocen. Hoy, más que nunca, hace falta valor para decir lo obvio: que el clima cambia, que la ciencia no es un eslogan y que el campo merece ser escuchado, no juzgado desde la distancia.

