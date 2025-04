Cambios gracias a la tecnología

Comenta Compartir

Ya nos hemos desecho del reloj de muñeca, del despertador, los archivadores para documentos, la calculadora, la agenda que venía al final del dietario o ... calendario de notas, del bolígrafo, lápiz o pluma, de album de fotos, vídeos y mapas de rutas. Tenemos a mano los teléfonos y forma de llegar a los restaurantes y hoteles de todo el mundo. El libro de cuentas bancarias o de gastos personales, los del vehículo, casa, colegios, bodas, bautizos, comuniones, saraos o fiestas, regalos de empresas, recordatorios de aniversarios, onomástica o citas de trabajo, horarios de espectáculos y hasta los de las misas de nuestra parroquia. Todo esto se lo debemos al móvil, que se nos ha hecho imprescindible en nuestra vida, ese artilugio que para manejarlo a veces tenemos que tirar de la ayuda de los más pequeños de la casa para que nos lo ponga al día porque enredando le dimos al botón que ni procedía ni lo veíamos para buscar no se qué. Por si todo esto no fuera poco, nos ofrecen un «pendrive», un artilugio también pequeñito que se encarga de guardar todo lo que hemos comentado y, ademas, nos puede recordar aquellas fotos o la música de los 60, 70, u 80 que tanto nos gustaba, y que si no fuera por ello, tardaríamos más de lo que viviríamos en recopilar todos estos motivos haciéndolo con los anteriores y antiguos artilugios manuales.

Bienvenida la tecnología móvil a nuestras manos, que en nada de tiempo nos ha quitado papel y lápiz, magnetófono o tocadiscos y nos hace andar por el camino más corto para desplazarnos.

