Los cambios en RNE

Comenta Compartir

Hace muchos años escuchaba Radio Clásica, el músico Buxtehude o la Selva Morale y Espirituale de Monteverdi, no los conocía, aprendí muchísimo. Hasta que lo ... convirtieron en un totum revolutum, donde la música clásica era prácticamente inexistente. 'Clásicos populares' duró de 1992 a 2008. Desapareció de forma inexplicable. Cumplía una gran labor pedagógica con las personas poco familiarizadas con la música clásica, Bach era el «viejo pelucas» para Fernando Argenta y Araceli González Campa, que lo presentaban. Música asequible, no iban a programar el dodecafonismo de Schonberg ni del «tío pelucas» la Ofrenda Musical. Por qué desapareció; misterio. Ahora han suprimido el programa 'De Pe a Pa', con Pepa Fernández, que pasará al fin de semana. 'Gente despierta' ya no será el mismo, salvo el nombre. La otra noche llamaron oyentes, algunos incluso llorando, protestando por el cambio, ya nada sería igual, con lo bien que lo hemos pasado. Si en el EGM Radio Nacional va muy bien, ¿por qué estos cambios arbitrarios, sin razón, en una emisora que, a diferencia de las otras cadenas, pagamos con nuestros impuestos?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director