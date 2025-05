EE UU, cambio de escenario

Comenta Compartir

Si el 5 de noviembre pierde la presidencia de Estados Unidos y sufre un revés en las cámaras legislativas, el Partido Demócrata lamentará no haber ... sabido ni querido anticiparse a la progresiva debilidad de Joe Biden. Una imprevisión de la que no se redime adulando al candidato caído, después de haberse sumado a la legión de adversarios políticos, mediáticos e intereses económicos que proyectaron sobre él durante semanas un foco inmisericorde. La renuncia del presidente a buscar la reelección concede a su formación la oportunidad de conformar, en las poco más de tres semanas que quedan para la Convención de Chicago, un tícket capaz de derrotar a Donald Trump. El paso a primer plano de Kamala Harris, y el ritmo al que cosecha adhesiones y recauda fondos, parecen encaminarla hacia la candidatura para tratar de evitar el paseo triunfal hacia la Casa Blanca que acariciaban los republicanos. De repente, una mujer de éxito en su trayectoria profesional y política roba el escenario al otro cabeza de cartel, de 78 años y condenado por 34 cargos graves. Un liderazgo que está, no obstante, por refrendar ante un Trump que ha vuelto a recurrir al matonismo político tras la renuncia de Biden.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY