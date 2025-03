Cambiar el nombre de una calle

Comenta Compartir

Recientemente la avenida Villanueva de Badajoz ha pasado a llamarse Miguel Angel Celdrán Matute. Si todas las calles cambiasen de la misma manera que esta, ... con luz y taquígrafos, no habría discusiones ni polémicas. Se creó una iniciativa ciudadana impulsada por personas que querían honrar la memoria del magnífico alcalde que durante 18 años fue Celdrán, El primer paso que se dio fue consultarlo con los vecinos, ya que sin su conformidad no harían nada. Recogerían todas las opiniones entrevistándoles uno a uno, no sería muy complicada la tarea ya que la avenida tenía tan solo 517 habitantes y 278 domicilios. La comisión ciudadana era lo suficientemente amplia para entrevistarse con todos en un plisplás. Al iniciar la ronda de contactos, algunos alegaban que Celdrán ya tenía una calle en La Banasta, a lo que los comisionados respondieron que a Miguel le gustaba más esta zona, pero que no nos preocupásemos, ya que no se haría nada sin el consenso de los vecinos. También comunicaron que le pondrían una estatua en la plaza de Conquistadores y les pareció estupendo.

Pero una vez que se habló con todos, la mayoría manifestó que no podrían acometer la ingente tarea de cambiar tantas cosas de dirección: recibos bancarios, compañías de suministro, aseguradoras, catastro, registro, DNI, tarjetas, etc. Algunos vecinos, ancianos y solos o con minusvalía, no podrían hacer frente a tanto movimiento y necesitarían ayuda. Los negocios de la avenida Villanueva, panaderías, comercios, despachos, clínicas y bares les comentaron que tenían mucho material impreso, como escaparates, tarjetas, sobres y bolsas, y que el cambio de todo les resultaría gravoso. Una vez recabada la opinión de los vecinos y empresas de la calle, y viendo su escasa receptividad, acordaron varias medidas para hacer más fácil el cambio. La primera fue contratar los servicios de seis gestorías que, con una autorización de los vecinos, se harían cargo de todas estas gestiones. En cuanto al trastorno del material impreso, se habilitaba para cada negocio una partida para encargar material con el nuevo nombre a imprimir; todo esto sería posible gracias a donaciones de pacenses a los que Celdrán les pareció una buena persona, trabajador incansable por su ciudad, sincero, sin dobleces, directo y hasta con un amable punto socarrón. Los vecinos tenían cariño a su avenida Villanueva, calle con más de 50 años de historia, donde muchos han visto nacer y crecer a sus hijos, llena de recuerdos y vivencias. Pero viendo el entusiasmo de los integrantes de esta iniciativa ciudadana, y comprobando que sus demandas eran atendidas, accedieron al cambio... no sin antes cruzar los dedos, no fuera a ser que dentro de unos años apareciera una nueva comisión que, esta vez, tuviera más cariño por otra persona.

