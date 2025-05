Cómo cambian los tiempos

Las minas de litio de Cáceres y Cañaveral y las que pudiera haber en nuestras tierras han pasado de ser malditas, para algunos, a convertirse ... en un bien de primera necesidad. La Junta de Extremadura con el decreto-ley que aprobará un día de estos ha dado el paso necesario para que su explotación se haga condicionada al mayor beneficio del lugar de su extracción, creando las infraestructuras necesarias para su manufacturación y, con ello, la mayor ocupación y creación de puestos de trabajo posible. El Ayuntamiento de Cáceres, que siempre se había pronunciado por el «no» a la mina de Valdeflores, ha recogido velas, obligado por las necesidades que imponía Europa, para la rápida explotación del litio y poder huir de la dependencia de China, por lo que la Junta promueve este decreto para facilitar la rápida explotación de este mineral tan necesitado para las industrias de comunicación viaria y de telefonía, digitales y otras.

Ahora es el momento de que se agilicen los permisos de explotación de la mina de Valdeflores, condicionados al cumplimiento de las condiciones que exige el mencionado decreto y así poner en marcha la creación de trabajo y riqueza para Cáceres.

La prensa local recoge la construcción de la segunda fase del «Hospital inacabado», con la aprobación en los presupuestos de 75 millones y un plazo de 36 meses. Aquí me siento más dudoso, pues en doce años han sido muchas las promesas de finalización realizadas y varias las partidas aprobadas para ello en los presupuestos de la Asamblea, que no llegaban a cumplirse desviando esos millones para otras partidas o realizaciones diferentes y, casi siempre, desviados a la provincia hermana.

A la vista de las próximas elecciones, en las que parece que al Gobierno que nos gobierna no le apuntan favorables, se abre la caja fuerte y sale el dinero como por encanto, por lo que sería deseable que todos los años tuviéramos elecciones, así se gastarían nuestros dineros de forma más racional, no dejando para el final del mandato el gasto gordo, gastando lo que no se dispone y dejando para los que puedan entrar unas deudas que hagan difícil su inicio de mandato.