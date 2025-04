Cuánto hemos cambiado

Comenta Compartir

Hoy hay en Badajoz dos presentaciones de libros, una de pintura, otra de fotografía, un concierto, cine, teatro… Esto no fue siempre así. En los ... 80 Badajoz era una ciudad aburrida. Buscábamos entretenimiento en los pueblos de alrededor, donde había discotecas que se llamaban Maikels o Kiss. Por entonces la vida pacense era simple e inexistente para jóvenes con inquietudes culturales. El ocio se limitaba a las salas de baile de los pueblos para aproximarnos a ellas entre los codazos de ellos. Aquello fue nuestro Erasmus, nuestra globalización. Igual que los jóvenes de hoy cogen un avión con destino a cualquier país del mundo, nosotros nos desplazamos con un 600, 127 o en autostop para descubrir sensaciones a ritmo de música elegida por un disc-jockey de pelo largo, que decía cosas como: «Si lo tienes liao por qué no te lo fumas». Fumar era símbolo de progreso, hasta el alcalde más guay de la democracia, Tierno Galván, desde el balcón del ayuntamiento de Madrid decía: «Si no estás colocado, colócate», con la presencia de Susana Estrada mostrando una teta, o como se diría ahora que las libertades han avanzado tanto, «con un pecho fuera», debajo de un cartel de 'Prohibido fumar'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión