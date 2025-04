Calviño y su gesto por la igualdad

Comenta Compartir

El gesto ayer de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, de eludir una fotografía en un foro sobre liderazgo de la Confederación Empresarial de ... Madrid al ser ella la única mujer en la imagen resulta coherente con su advertencia de que iba a convertir su renuncia a retratarse en denuncia contra la desigualdad. Esta decisión de quien ostenta una responsabilidad institucional tan relevante tiene la virtud de ejercer un efecto inmediato y visible: o no hay foto en la que los protagonistas sean exclusivamente masculinos o los organizadores de cualquier evento que pretendan contar con la responsable de la política económica del Ejecutivo deberán procurar un equilibrio en la representación de ambos sexos. Pero, en paralelo, la determinación de Calviño no puede acabar desembocando en un falseamiento de la realidad, por la cual se trate de compensar artificialmente el techo de cristal con que siguen topándose las mujeres cuando aspiran a ejercer el poder. Y lo verdaderamente rompedor no es que las mujeres del Gobierno se comprometan a hacer efectivo su feminismo, sino que los hombres de ese mismo Gobierno, con su presidente al frente, procuren no secundar actos donde prime la exclusión o la marginación sexistas.

Opinión