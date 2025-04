Calor y playa

Desde que la tierra comenzó a arder en junio, ha habido más días de calor de los que caben en un verano, como si el ... vengativo dios del fuego nos impusiera un castigo por nuestros pecados de la primavera. Y el bochorno no remite, aunque cada semana hay un cuarto de hora menos de sol, se eterniza como si a partir de ahora fuera la manera de habitar el mundo, de relacionarnos con el clima. Crece el malhumor colectivo, se agria el vino en las bodegas y en los estómagos. Si siguen aumentando las temperaturas y los veranos se siguen prolongando, la población, sobre todo la femenina, va a viajar en busca del hielo. España se va a concentrar en la mitad norte y Europa va a subir hacia Escandinavia.

La sensación de bochorno es acentuada por los incendios: no sólo arde el fuego cereal de los rastrojos, arden también los bosques, arden los árboles de agosto con los tobillos sucios de broza, arden los ríos como caballos secos y agotados que sueltan su baba de ceniza en las orillas. Incluso arde el mar, como decía el poeta, y el Mediterráneo comienza a parecerse al Caribe.

Tengo la suerte de un refugio en una ría gallega, aunque este verano incluso Galicia amarillea, su verde no resplandece, está mustio, apagado de sed y de cenizas. Al caminar por los prados no se oye el suave frufrú de la hierba de antaño, sino un crujir como de huesos rotos. Los sembrados de maíz que el viento atusaba tienen menos mazorcas, menos estatura. Las fuentes naturales donde bebían los peregrinos solo lloran unas lágrimas que eternizan el llenado de las cantimploras. La última vez que llovió en serio fue en la primavera de la pandemia.

Los días en el norte pasan en una gozosa monotonía, sin trabajo, sin obligaciones, sin viajes, sin anotar tareas en la agenda, sin saber qué fecha es al levantarse por la mañana, si los días de la semana avanzan o retroceden. Por encima de las copas de los pinos se ven los cargueros anclados al fondo, quizá alguno de ellos con el gas que necesitaremos en invierno. Frente a la ciudad mercantil y portuaria, se diría que el mar significa industria, trabajo, comercio. Pero aquí, unos pocos kilómetros ría adentro, el mar significa baños, descanso, lecturas, ocio.

Desde la urbanización medio escondida entre los montes bajamos a la playa, donde la ría domestica al viejo Atlántico y lo obliga a arrodillarse en la arena, manso y obediente. Ahora mismo el sol brilla en el centro como un corazón amarillo en el pecho azul del agua, pero no hay esa sobrecarga de luz de los veranos. Todo es de un maravilloso tecnicolor. Esta costa, que durante el invierno soporta en primera línea las peores borrascas de la península, apaleada por lluvias y vientos árticos, ahora se ofrece acogedora y tranquila. Aquí, el paisaje y el clima se alían codo con codo para componer un hermoso espectáculo de la naturaleza: las aguas convertidas en olas por las mareas, las nubes convertidas en caballos por el viento, la luz convertida en milagro por el giro de los planetas.

La playa está curvada como una guadaña para segar las algas que aparecen los días de mar agitada. En sus extremos, la confederación de pinos y eucaliptos se balancea con la brisa y hasta un par de sauces tocan el suelo con sus largas rodillas.

En la orilla, como siempre, juegan los niños, para quienes el agua nunca está fría ni caliente. Dos jóvenes hacen contorsiones, flexiones, caminan boca abajo con las manos, exhiben sus cuerpos bronceados. Más allá, una pareja de mediana edad, metida en carnes, se baña con un chapoteo de elefantes.

También este viajero entra en el agua fría y tonificante y agradece el regalo de pasar de uno a otro elemento, de la tierra al mar, con solo dar unos pasos y disfrutar de ambos siendo tan distintos. Nada un poco, se tumba flotando sobre el agua y se deja mecer por ella, en el centímetro exacto donde comienza a medirse la altitud, en la cota cero del equilibrio y la paz.

Al atardecer, el sol se inclina a beber el vino añejo del océano y su rostro se va poniendo rojo y tinto, cruzado por unas hilachas de nubes como venas de cuperosis. No parece el mismo sol verde con que había amanecido el día y también es distinto del sol leonado y juvenil de la mañana. En el cielo suena la fanfarria de las gaviotas, que unas veces emiten chillidos de viejos, otras, de bebés y otras parecen adultos muriéndose de hambre, siempre con una mueca suspicaz en el pico. ¡Curiosas aves las gaviotas, con sus alas negras y las patas amarillas, en pandillas no siempre bien avenidas! Dos de ellas se separan unos metros y se gritan con estridencia, pero no sé si se trata de un cortejo o si se insultan. Otra, más atrevida o hambrienta, baja al suelo buscando restos de comida y va dejando en la arena la taquigrafía de sus huellas.

De repente han pasado las horas y, durante unos momentos, el sol se queda como suspendido en el horizonte antes de dar el último salto y hundirse finalmente en el mar. Se ha marchado dejando sus harapos de luz enganchados en los garfios de las olas. Por el horizonte gallego comienzan a asomar las nubes.