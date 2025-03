Una ola de calor que mata

Comenta Compartir

La segunda ola de calor en un verano que empezó antes de fecha a tenor de las elevadas temperaturas registradas y que no se asoma ... aún a agosto se ha cobrado ya la vida de al menos 360 personas y ha desatado y alimentado incendios que han puesto en jaque a los servicios de emergencia. Las estadísticas especializadas constatan que los episodios con el termómetro en marcas infernales son cada vez más frecuentes en España y que han duplicado su duración, de cuatro a ocho días, en una década. La evidencia cotidiana de la existencia de la crisis climática se está traduciendo no solo en catástrofes de impacto global, sino en situaciones más puntuales y menos dramáticas pero que constituyen ya una amenaza tangible para la salud pública. El insoportable calor de estos días alerta de unas consecuencias que pueden llegar a costar la vida en apenas unos minutos de exposición a un sol de justicia, una advertencia que obliga singularmente a los poderes institucionales y a las empresas, cada uno en su ámbito, a velar por que las altas temperaturas no engrasen la siempre trágica accidentalidad en el trabajo. Toca prevenir y cuidarse. Y concienciarse de lo que significa el prolongado maltrato al medioambiente.

Opinión HOY