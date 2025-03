Calles cruzadas

Ni Vicky ni Cristina, una tal Natalia llegó a la estación Sants de Barcelona. Aparcada junto a los taxis brillaba una limusina rosa, la rodeaban ... jóvenes vestidas de cuero negro que, al verla, a Natalia, gritaron para ser vistas mientras repetían su nombre a voces.

La Natalia, nada más ver el auto rosa, sufrió un ataque de risa, todavía seguía riendo cuando entró en el vehículo ante la indiferencia profesional del chófer. Después, la limusina partió con rumbo desconocido, no sé qué calle enfiló, a celebrar, probablemente, una despedida de soltera, inolvidable y ruidosa.

Las calles son el termómetro de las ciudades, he pisado las de Barcelona, ¡qué lugares!, y me he cruzado con muchos perros, grandes y pequeños, de raza pura, mestizos y chuchos; perros bien enseñados caminando junto a sus dueños, algunos sin correa, sin molestar a nadie y sin que nadie se moleste porque caminen sueltos.

No sé el número de perros censados, el de taxis ronda los doce mil. La profesión de taxista en Barcelona sufre algo parecido a la externalización, todos son extranjeros, encontrar al volante un conductor autóctono, o nacional, es extraordinario.

Peruanos, indios, búlgaros y, sobre todo, pakistaníes conducen la flota de taxis. Solo he coincidido con un taxista español. Estaba indignado con los políticos, con la vida en general y con la suya, más. Amenazó con votar a Vox, ¡válgame Dios!, porque vivir así es imposible, me dijo. Desde la calle Numancia hasta La Rambla no calló, habló de su vida, sin mujer alguna, no se fía, cualquier discusión o malentendido ahora podría desembocar en denuncia por violencia, acoso, o vete tú a saber.

En la Rambla lo perdí de vista, espero que la noche se le diera bien y se mitigara su amargura. De vuelta me subí con un taxista peruano, culto, conocía a Vargas Llosa desde antes de la Preysler. Otro taxista, indio, malvive en Barcelona desde hace doce años, nunca ha ido al cine y a mí me llevó a La Barceloneta.

Envidio a los habitantes de ciudades con mar. El mar es muy socorrido, y no solo para darse un baño, ayuda a reflexionar, es inspirador, testigo de declaraciones amorosas o apoyo para conversar en corro sobre la arena, siempre con el suave runrún del oleaje. La playa, en octubre y nocturna, estaba hasta la bandera, y mi bañador en la maleta.

Puede que hoy, Natalia, la novia que subió a una limusina rosa en Sants sea ya mujer casada; puede que cualquier día pare un taxi, puede que sea el taxista peruano y hablen de literatura, o puede que sea el taxista amargado y hablen de la vida. Entonces, Natalia le contará que es casada reciente y que está muy feliz de serlo, supongo. No quiero imaginar lo que él contestará. Quizá le diga que no se fía de ninguna mujer o, quizá, en este tiempo ha conocido a alguna que le ha hecho cambiar de idea.

O quizá nadie hable con los taxistas de Barcelona, o quizá Natalia ya no viva en Barcelona y nunca se cruce con ninguno de ellos.