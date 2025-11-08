HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
Editorial

Callejón político y judicial

En una semana sin respiro, Sánchez se permite pedir en la Comunidad Valenciana las elecciones a las que él se niega

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Pedro Sánchez tuvo que pronunciarse ayer, a preguntas de los periodistas en su comparecencia en la cumbre del clima que se celebra en Brasil, sobre ... las consecuencias de la ruptura por Junts de su entente con el Gobierno. Pero no solo. El presidente se vio obligado a responder, una vez más, al último episodio en las causas judiciales que afectan a su entorno más personal, la fijación para el 9 de febrero del juicio a su hermano por presunto enchufe en el puesto que le otorgó la Diputación de Badajoz en un proceso de selección hoy bajo sospecha. La fecha de la vista oral que sentará en el banquillo a David Sánchez y, por añadidura, al líder del PSOE en Extremadura y candidato a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo, ha coronado una semana en la que el juez Peinado ha ampliado el 'caso Begoña Gómez' imputando a una alto cargo de Moncloa; se ha iniciado el enjuiciamiento en el Supremo, inédito en democracia, al fiscal general; la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada por los pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos y a Koldo García y por las supuestas bolsas de dinero llevadas a Ferraz por orden de Víctor de Aldama; el Ministerio Público cree que éste compró al exasesor ministerial para favorecer la colocación de mascarillas al Gobierno de Canarias presidido en pandemia por el hoy ministro Torres; el Supremo pretende sentar ya en el banquillo por los contratos de material sanitario a Ábalos, Koldo y De Aldama; y el fiscal Stampa ha añadido inquietantes mensajes ante el juez a los turbios manejos de la supuesta 'fontanera' de Ferraz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  2. 2 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  6. 6 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  7. 7

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  8. 8 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  10. 10 El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Callejón político y judicial

Callejón político y judicial