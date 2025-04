En la calle

Estaba mirando hacia fuera una mediodía reciente en un bar muy conocido de la calle Gil Cordero de Cáceres. Casi me olvido de los garbanzos ... observando la cabeza de un cliente que, sentado solo en una silla elevada de la puerta, no dejaba de moverse. Un vaivén, de izquierda a derecha y vuelta a empezar. Pero con suavidad, lentamente. No fui capaz de darme cuenta si miraba la matrícula del coche que esperaba al semáforo verde o si quería reconocer a los viajeros. Debía ser la matrícula porque no se removía adivinando cuántos o quiénes iban dentro. Encendió dos cigarros y bebió un vaso de vino tinto. Me veía a mí mismo de chico cuando por la carretera de Cañamero pasaba, de higos a brevas y despacito, algún coche. Disgustos hubo por querer convertir la máquina en toro y la chaqueta en capote.

Aquel cliente de la terraza, mientras yo me entretenía dentro con un cocido casero, fijó la mirada en una mujer que llegó y entablaron una conversación animada. Pidieron dos vinos y la charla seguía. Yo no sé qué dije cuando me preguntaron si quería no sé qué, pero me lié con la morcilla y su poquito de tocino para hacer boda con pan que viene a ser el velo que cubre a los novios en una boda. Cuando levanté la vista ya eran dos mujeres hablando entre sí y el hombre ni siquiera movía la cabeza. La tenía gacha y encendía otro cigarro cuando una tercera mujer llegó pidiendo un refresco y dos vinos más que los sirvió el dueño inmediatamente y él, sin levantar cabeza, casi mudo. No eran espías.

Pensé que ellas debían ser su esposa y dos cuñadas. Hacía mucho tiempo que no se veían y alguien estorbaba allí. Una ligera caricia me hizo creer que la de animada charla y ojos azules podía ser su amante o una antigua amiga. Estaba hecho un lío y puse trabas a mi imaginación dispuesto a saborear una boda detrás de otra achuchando con el tenedor al novio y a la novia en aquel plato de cerámica brillante con dibujos como de ganchillo. Entonces unas ráfagas como pantallazos de documental urbano me hicieron prestar atención a la mesa alta vacía de afuera y bajo una columna de humo solo estaba él, con la mano derecha aferrado a la barandilla de la acera, como hundido, inspeccionando de nuevo las matrículas porque ninguna de las tres mujeres se lo había llevado a casa.