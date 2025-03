Vox y el cáliz de la política

Que pase de mí este cáliz es lo que ha dicho Núñez Feijóo, que no asistirá el martes a la toma de posesión de Fernández ... Mañueco como presidente de Castilla y León. No quiere fotos el nuevo líder del PP con Vox, le basta con sus votos. Una vez abierta la veda, los populares sumarán con el partido de Abascal en todos los lugares que puedan, no tendría sentido hacerlo en unas comunidades sí y en otras no, por lo que es posible que Feijóo no asista más a la toma de posesión de nadie esperando que esa táctica haga posible la suya propia.

La extrema derecha española llega por primera vez, con el ensayo previo de sí pero no de Andalucía, a un gobierno. Se trata de un gobierno autonómico en el que no cree porque aboga por eliminar las autonomías nacidas de la Constitución Española. Eso no es malo en sí mismo. Tenemos desde hace mucho partidos republicanos que participan sin sobresalto del actual régimen político de monarquía parlamentaria, y no han renunciado a su deseo de reformar la Constitución para instaurar una república que dé continuidad a la del 14 de abril que se recordó hace unos días. Vox está en su derecho de defender otro modelo territorial. Otra cosa es que no sepan ver que para territorios como Extremadura la autonomía ha sido más beneficiosa que el centralismo que nos mantuvo siempre marginados, pero allá cada cual con sus planteamientos.

Nada de esto hace a Vox de extrema derecha. La cuestión es que en España no nos acabamos de creer que Vox sea eso, de extrema derecha, la ideología que pone los pelos de punta cuando hablan de ella en el contexto europeo. Como la de Francia. En el país vecino han hecho desde el primer minuto un cordón sanitario para que Le Pen no gobierne, mientras que aquí seguimos discutiendo si Abascal es galgo o podenco y pactando con él. También es cierto que ese cordón del que hablan los franceses cada vez es forzosamente más grande para que abarque a todos los que votan a las opciones de extrema derecha, que esta vez han sido más que nunca. De seguir así, no quedará nadie que pueda dedicarse a hacer ese cordón en Francia. Quizás esté exagerando, pero a Macron se le ve serio y Le Pen sonríe, como lo hace aquí Abascal.

Vox llega a un gobierno en el que no cree, pero querer eliminar las autonomías no le hace de extrema derecha

A Vox, decía, no le ven de extrema derecha sobre todo los partidarios del PP. En realidad, observan a sus seguidores como si fueran ellos mismos pero un poco más toscos, el pariente un poco bruto que dice las cosas a su manera pero que en el fondo, piensan ellos, tiene razón. Con los inmigrantes, con los chiringuitos feministas, con los antiespañoles que quieren acabar con los toros y la caza, con los que tanto hablan en la escuela de transexuales o con los que se ponen tan pesados con las fosas. Son los excompañeros de partido que antes decían esas cosas en voz baja, de puertas para dentro. En off de récord. En las comidas familiares y en la reuniones de partido, pero no en los mitines ni delante de la cámara o la grabadora. Como el otro alma del PP, el liberal y más centrado ideológicamente, no les daba bola y les hacía callar, se fueron. Y ahora suman a los que votaban a otros partidos pero pensaban cosas parecidas, que los hay también.

Pero si son parte de la misma madera, por qué no van a gobernar juntos, aunque no quieras fotografiarte con ese pariente que a veces te avergüenza en público. Fernández Mañueco aseguró en su discurso de investidura que la incorporación de Vox a las instituciones es una evolución de la calidad democrática. Evolución o involución, como dijo aquí el portavoz de la Junta, alguna justificación tenía que dar, pero también estoy convencido de que llegados a este punto de normalización de Vox que tan buen resultado les ha dado, la formación de Abascal solo comenzará a perder seguidores cuando gestione algo y lo gestione mal o al menos igual de mal que los demás. Mientras tanto, continuará sumando votos porque nunca habrá decepcionado a nadie. Así que, mejor que pase pronto este cáliz.