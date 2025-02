Terminaba el mes de enero cuando la covid salía de mi cuerpo y el Benidorm Fest y su apasionado debate sobre la canción ganadora parecía ... diluir de golpe el persistente nubarrón negro de la pandemia. Un rifirrafe banal y tremendamente divertido inundaba las redes y las conversaciones. Yo me volví tarumba: gasté dinero en mandar un SMS para votar e incluso al final, con el veredicto, llegué a poner un tuit de tía ofendida por el resultado. Juro que no había bebido, aunque me encontraba con la euforia de haber negativizado el bicho y haber podido salir a airearme a Monfragüe tras casi 10 días de encierro. Encontré algo bueno en el lío de la canción, el trágico monotema que nació en marzo de 2020 parecía que se nos olvidaba y nos permitíamos reírnos un poco y aliviar el luto, esa losa tan pesada. Tuve un rapto de optimismo en aquel momento, porque me parecía que la situación nos permitía empezar a pasar página y ser más felices. Ilusiones mías, porque la maquinaria bélica ya iba engrasándose, y se escuchaba nítido el run run de los tambores de la guerra, aunque no nos lo creíamos.

Vuelvo a la música y a Eurovisión. Hubo una canción ganadora totalmente olvidable y una que no ganó pero que todos tenemos en la cabeza, que hemos tarareado y hasta rebautizado: la de la teta. Sin entrar en mayores análisis hay una frase que me encandila, aunque quizás no por su sentido más evidente y sensiblero. «A ti que siempre tienes caldo en la nevera» ,escribió Rigoberta Bandini dirigiéndose a su madre o a todas las madres del mundo, esas que paran la ciudad a pecho descubierto. No, no soy yo una madre de caldo en la nevera, como mucho tiro del Aneto o cualquier otra solución en brick, pero sí me convence la metáfora para hablar de la ternura hecha objeto, de algo que se puede ofrecer como símbolo de hospitalidad y amor no solo de las madres a su parentela, sino de persona a persona.

Cuando empezábamos a creer que todo iba a mejorar nos estalló una guerra entre las manos y a los pocos días muchas personas cogían sus coches para recorrer miles de kilómetros y recoger a sus familiares o personas desconocidas, o se afanaban en montar acciones más o menos improvisadas para recolectar mantas y víveres y llevarlos a la frontera con Ucrania. A la desesperada sí, porque ya no había tiempo.

Quiero entender los mensajes institucionales que instan a que no contribuyamos al caos y a las campañas particulares que no tienen el respaldo de las grandes organizaciones, pero me cuesta mucho pensar que la solidaridad pueda reducirse a una fría transferencia bancaria, a algo intangible, a esa comodidad de ser altruistas sin que nuestra vida cambie un poco, sin mancharnos.

Igual que el caldo que se guarda en la nevera para poder hacer una sopa de esas que calientan el espíritu en invierno la empatía y las ganas de ayudar tienen una parte física, de piel. Es una manta, un abrigo, latas de conserva que ya imaginamos en su destino, un paquete de pañales o un juguete. Abrir las puertas, pringarnos. La respuesta de la sociedad civil, ese primer impulso hecho de instinto y que no sabe de burocracia ni de protocolos evidencia que somos personas y que en mitad de la desolación y el egoísmo algo nos late, todavía nos late algo.