Llevo muchos días pensando en la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, llegando a la conclusión de que es un acierto total ... para ambas ciudades, para sus dirigentes y hasta para la ciudadanía de los dos municipios porque van a ganar las dos y mucho, y no solo en población. La mañana del pasado domingo día 12, me encontré en las páginas de nuestro periódico HOY con unos comentarios del que fue alcalde de Mérida durante 14 años, Antonio Vélez Sánchez, en el que nos recuerda la construcción del puente Lusitania, (obra genial de Calatrava) que tanto bien está haciendo a nuestra ciudad; habiendo conseguido con ello crear un elemento logístico para cohesionar Mérida que estaba totalmente desconfigurada. Pero me quiero referir al crecimiento de Mérida en función y de acuerdo con el comentario del exalcalde Antonio Vélez, cuando dice que la ciudad necesita otros cierres para propiciar el crecimiento y un acercamiento a Calamonte, que pueda crear una población pujante de unos 70.000 habitantes, que beneficiaría no solo a Mérida, sino a la población calamonteña puesto que el entendimiento, la armonía, el trabajo y el acercamiento no se pueden dar en mejor ocasión. Insisto en que la unión de Calamonte y Mérida o Mérida y Calamonte sería un acierto de los que supondrían bienestar común y social, mejores servicios de transporte, presupuestos públicos mejorados y hasta sanitarios para ambos municipios y dicho esto, me pregunto: y Calamonte ¿por qué no?

Cartas a la directora