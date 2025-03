Ya tenemos cajero por fin

Comenta Compartir

No hace mucho, envié una carta a nuestro periódico HOY tratando de explicar el acierto que había tenido el valenciano Carlos San Juan, que decía « ... somos mayores, pero no idiotas» y se refería a la mala atención telefónica bancaria, cuando en lugar de atenderle una persona, le atendía tarde y maluna máquina estúpida que lo único que lograba era cabrearle, para terminar sin haber resuelto su problema. Asimismo comentaba sobre el cierre de sucursales bancarias que se están cerrando en España, ocasionando con ello una situación desesperante, en particular para los mayores y sobre todo para los que viven en pueblos pequeñitos que no tienen ni siquiera un medio para poderse desplazar cuando más lo necesitan. También proponía yo la instalación de un cajero automático en la oficina de Correos, como se hacía antiguamente en muchas ciudades, para mejorar este tipo de situaciones tan enojosas; pero fíjense las casualidades de la vida; ahora resulta que en Mérida, en la calle Marquesa de Pinares, 26, una de las calles más comerciales de la ciudad y justo puerta con puerta de la oficina de Correos, Caja Rural del Sur, agencia bancaria que después de más de un año funcionando como delegación financiera ha decidido colocar un cajero bancario en el portal de su agencia, en el que tanto los comerciantes como los particulares de Mérida podrán utilizar el mismo para cubrir sus necesidades bancarias. Sin ánimos de ir más allá del agradecimiento personal y colectivo, espero que aparte del servicio que van a prestar a los ciudadanos de Mérida sea un auténtico negocio para todos sus accionistas.

Cartas a la directora