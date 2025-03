Las cajas vacías

Comenta Compartir

Cuando el maestro Oteiza comenzó a experimentar con sus «cajas vacías», descubrió que la belleza del hueco tenía que ser presentada con paredes dejadas de ... poner o rendijas, que le permitiera al espectador disfrutar de esos espacios vacíos. Valga el símil para el desastre económico que empezamos a padecer. El método de la contabilidad por partida doble es tan sencillo como que debe y haber deben sumar, siempre, la misma cantidad, o como dice tío Celipi, es que tiene que haber. Pues bien, si en un producto, de tres me llevo dos, es evidente que cuantivamente de 200 me llevo el doble que si de 100 se trata. Si los presupuestos generales se hicieron sobre 100, al pagar el ciudadano el doble en el producto, lo correcto sería reducir los impuestos a la mitad para que cuadraran las cuentas presupuestadas. Querer disfrazar lo de tres y dos son cinco con subvenciones, no deja de ser, según tío Celipi, un engañabobos.

Cartas a la directora