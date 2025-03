La caída de La Hoja

Comenta Compartir

Por casualidad, rebuscando entre viejos papeles, hace poco cayó en mis manos el recorte de la columna que firmé en el semanario La Hoja del ... Lunes el 26 de octubre de 1981. En su día me lo envió un amigo y lo guardé en un cajón sin reparar dónde. No era yo mucho de coleccionar los artículos que aparecían mientras estuve en activo. Pero este lo conservé por la carta de la que venía acompañado, con unas palabras del remitente. Era un comentario especial, no por sus cualidades estilísticas o la profundidad del tema, sino por el hecho de ser el último que escribiría para la publicación, porque aquel número era el de su despedida. Era otoño y 'la Hoja' caía como la de los árboles. Con aquel número se cerraba su tercera etapa que abarcó 25 años, durante los cuales salió puntual a la calle cada lunes con el auspicio de la Asociación de la Prensa de Badajoz, la entidad editora, y el favor de los lectores.

Tuve el privilegio de pertenecer a la redacción de ese medio y como tal me correspondió trabajar en la elaboración de las páginas. Aquella jornada del domingo 25 octubre de 1981 fue muy triste para el equipo que trabajamos en el semanario pues ya no habría más lunes ni más artículos. Era, como titulamos en primera página, la 'Despedida y cierre' de una publicación de larga trayectoria y que en la transición adquirió un fuerte compromiso social. El director entonces, Gaspar García Moreno, me pidió que escribiera un comentario a modo de epílogo. Lo titulé «La verdad como norma», haciendo un guiño al título que en otro tiempo tuvo: Norma. Han transcurrido 40 años, 2.080 semanas con sus correspondientes lunes, 14.600 días ordinarios. Media vida. Lo que entonces, con mis 30 años, escribí podría valer para los tiempos de hoy, pues a pesar de los cambios sociales y políticos, de las profundas transformaciones y los grandes avances tecnológicos que se han producido, hay situaciones que permanecen invariables en nuestra tierra. Decía yo entonces: «Extremadura sigue encallada en medio de los arrecifes». Y a pesar de los millones de líneas impresas, de los miles de kilos de tinta empleados en señalar y denunciar problemas muchos esperaban una solución. Algunos de esos problemas, como el paro, la falta de oportunidades, la despoblación, siguen ahí. Permanecemos con las velas caídas, sin vientos favorables que nos impulsen. Acaso porque, como escribió Chamizo, «semos güenos, que nuestra vida es güena en la pas d´un viví lleno e trabajos y al doló d´un viví lleno e miserias». Así andamos, así nos va.

